Az óvodát és az alsó tagozatos iskolát is sikerült felújítani tavaly és tavalyelőtt Vízváron. Az iskolában hét új elsős kezdte meg a tanulmányait szeptemberben. Az óvodában 22-25 gyermek körül változik a létszám. Vízváron kívül Heresznye és Bélavár gyermekeit is fogadják, vagyis három település óvodásait nevelik.

– A település szociális rendelete támogatja óvoda- és iskolakezdéskor a helyi családokat – mondta Kozma László, Vízvár polgármestere. – Az idén is adtunk, de a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy emeljünk a 20-30 ezer forintos összegeken.

– Alsóbogát egy 276 lelkes település, innen a gyerekek Somogyjádra járnak iskolába és óvodába. Csökkenőben van a fiatalok száma, ez megmutatkozik a falu életében – mondta Süle Tibor polgármester. Az nem jellemző, hogy a fiatalok elköltöznének, viszont kevesebb gyermeket vállalnak. Sok helyi fiatal egyedül él, mert a családalapítás anyagi tehervállalással jár, figyelte meg. Mindezt úgy, hogy a faluban százszázalékos a foglalkoztatás, nincs egy munkanélküli sem.

A darányi óvodában három csoportba 72 gyermek jár. A létszámnövekedésbe azonban az is belejátszik, hogy a kastélyosdombói Ökumenikus Szeretetszolgálatnál befogadott családoknál pillanatnyilag mennyi a gyermek. Villányi László polgármester két-három éve készített felmérést a gyarapodásról a bölcsőde ügyében, és a végeredmény határozott növekedést mutatott.

Több mint egy évtized alatt több mint hatezerrel kevesebb 15 év alatti fiatal és gyermek él Somogyban. A 2011-es népszámlálás 45 595-re tette a számukat, míg a tavalyi népszámlálás 39 795-öt mutatott ki. Az országban a zalai járásokban él a legkevesebb fiatal, borsodiakban a legtöbb. A legmagasabb a 15 év alatti lakosság aránya az Encsi járásban (23,57 százalék), és a legalacsonyabb a Keszthelyi járásban (11,98 százalék). A Kaposvári járásban ma mintegy kétezerrel kevesebb gyerek él (jelenleg alig többen vannak, mint 15 ezren), és a többi somogyi járásban is kimutatható a csökkenés, átlag 500-zal.

A 15 és 19 év közötti fiatalok is kevesebben vannak, 2022-ben Somogyban 14 462-őt számoltak össze, míg 2011-ben 19 359-et. A Barcsi járásban 19 359-ről 1133-ra, a csurgóiban 1087-ről 776-ra, a fonyódiban 1954-ről 1494-re, a kaposváriban 7996-ról 5603-ra, a marcaliban 1976-ról 1513-ra, a nagyatádiban 1512-ről 1163-ra, és a tabiban 676-ról 525-re esett vissza a számuk 10 év alatt.

Az érzékelhető, több ezer fiatalt jelentő csökkenés ellenére kedvező tendenciákról is be lehet számolni. Szentgáloskéren a fiatalok többsége helyben marad, és sok megüresedett házat vásároltak meg. Újabban a továbbtanulás miatt sem hagyják ott végleg a falujukat – felelte érdeklődésünkre Szabó Péter polgármester. Volt rá példa, hogy a tanulmányaik végeztével hazaköltöztek, így tért haza egy informatikus vagy egy könyvelő végzettségű fiatal.



Kovács Roland (Kaposvár):

Éppen most jöttem haza, mert hét éven át Ausztriában dolgoztam a vendéglátásban. Meglátjuk, hogy itthon maradok-e, mert jól érzem magam, de még képlékeny a helyzetem. Külföldön csak magyarokkal dolgoztam, minden korosztályból, és sok volt köztük a vidéki fiatal. Hegedüs László (Mike):

Eddig nem mentem el máshová, és nem is tervezek távozni. A szakmám karbantartó és állatgondozó, a fizetésemmel egyelőre elégedett vagyok, úgy gondolom, nem panaszkodhatom. Kezdetnek nem rossz, majd meglátjuk, hogyan léphetek tovább az életben. Szántó Réka (Kaposvár):

Azt tervezem, hogy nem maradok az országban, de az én helyzetemet meghatározza a sportteljesítmény, Amerikába készülök. A tanulmányaim végén és a sportkarrierem befejeztével pszichológiával szeretnék foglalkozni, de most úgy látom, hogy ezt is eredményesebben tehetem külföldön.

A 15 évesnél fiatalabbak száma Somogyban.

2011. évben 2022. évben Barcsi járás 3710 2969 Csurgói járás 2537 2039 Fonyódi járás 4540 4177 Kaposvári járás 17 503 15 056 Marcali járás 4863 4410 Nagyatádi járás 3852 3320 Siófoki járás 6858 6334 Tabi járás 1732 1490