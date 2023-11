Szerepe lehet a rágcsálópopuláció drasztikus mértékű felfutásában annak is, hogy az idei év során a vegetációs időszakban a csapadékeloszlás sokkal kiegyenlítettebb volt, mint az előző években, és a nagyobb növényi biomassza több táplálékot jelent, amelyre mások mellett a mezei rágcsálók is fenik a fogukat. A rágcsálópopuláció döntő hányadát ez évben is a mezei pocok (Microtus arvalis) alkotja, de hozzá társulva több más faj, így pl. a güzüegér (Mus musculus spicilegus) is sokkal nagyobb egyedszámban képviselteti magát, mint pl. az elmúlt évben. Bár a rágcsálók szaporodási időszaka már lassan a végéhez közelít, nagy egyedszámuk miatt még igen sokáig jelentős károkat okozhatnak a növénytermesztő gazdálkodóknak.

A gondozatlan, ruderális területek a mezei rágcsálók fő tenyésző helyei

A mezei rágcsálók ellen sokféle hatékony védekezési módszer létezik. A ruderális, elhanyagolt területek rendbetétele, az ott magasodó kórók stb. eltávolítása segítségére lehet a szárnyas ragadozóknak a rágcsálók levadászásában. Szintén ezt a célt szolgálja a T-fák elhelyezése is. Ez a védekezési módszer méltatlanul háttérbe szorult, pedig bárki által alkalmazható, hatékony segítség a rágcsálók elleni harcban. Nem csak a biotermesztők alkalmazhatják, hanem bárki, akinek a mezőgazdasági területein időnként előfordulnak rágcsálókkal táplálkozó ragadozó madarak (ölyvek, vércsék, baglyok).

A T-fák hasznos, ám ritkán használt védekezési eszközök

A mezei rágcsálók ellen lehetőség van a kémiai úton végrehajtott védekezésre is. Ennek alkalmazása során ugyanakkor sok szabályt kell betartani, sok dologra kell gondosan odafigyelni. A jelenlegi nedves időjárási környezetben a fémfoszfid (cinkfoszfid) hatóanyagú mérgezett csalétkek gyakorlatilag hatástalanok. A fémfoszfidokból ugyanis a nedvesség hatására képződő, rendkívül toxikus foszforhidrogén gáz felelős a megcélzott rágcsálók elpusztításáért. Ha ez a gáz már a csalétek elfogyasztása előtt felszabadul, akkor nem is tudja kifejteni a hatását.

A mezei pocok kolonizációjának kezdete egy búzavetés szélén

Figyelem! Gyakran a felhasználók megtévesztésére olyan utalások is elhangzanak, hogy nedves időben a felszabaduló gáz a járat belsejében képes elpusztítani a rágcsálót. Ez messze nem igaz, hiszen ezek nem gázosító szerek, hanem mérgezett csalétkek, így a bennük levő fémfoszfidból felszabaduló foszforhidrogén gáz csekély mennyisége elégtelen a rágcsálók ilyen módon történő elpusztítására.

A jelenlegi időszakban egyedül a kizárólag szükséghelyzeti engedély birtokában felhasználható véralvadásgátló hatóanyagot (klórfacinon) tartalmazó készítmények (Pocok Tox Max, Rodent Stop) használhatók eredményesen. A helyenként szélsőséges mértékű fertőzésekre tekintettel a NÉBIH módosította a készítmények használata során alkalmazott dózis felső határát, így 20 lakott járat/100 m2 fertőzési erősség felett lehetőség van 6 gramm/járat dózissal járatkezelés formájában 12 kg/ha dózis alkalmazására.

Mezei pocok kártétele búzaállományban

A szükséghelyzeti engedély kérelmezésének folyamata nem változott, mindenképpen jól alátámasztott adatokkal kell ilyenkor a hatósághoz fordulni! A védekezést – ahogy eddig is – csak növényorvos személyes felügyelete mellett lehet elvégezni. Nagyon fontos, hogy a mezei rágcsálók ellen a jelzett készítményeken (amelyek növényvédő szerek) kívül más készítmények, így pl. épületekben és azok szoros környezetében alkalmazott biocidek használata, azok rendkívül nagy humán és környezeti veszélyessége okán tilos! Az ilyen, szintén véralvadásgátló hatásmechanizmusú biocidek alkalmazása esetén rendkívül nagy a szekunder mérgezések kockázata, azaz az elhullott rágcsálókat elfogyasztó ragadozók pusztulásának veszélye. A nem engedélyezett készítmények használatának környezetvédelmi és közegészségügyi veszélyessége nagyon nagy, ezért ezt minden, ilyen ügyben érintett hatóság üldözi és súlyos büntetésekkel szankcionálja. A mezei rágcsálókat kellő odafigyeléssel vissza lehet szorítani a legálisan alkalmazható eszközökkel és készítményekkel is. Nem éri meg illegális módszerekkel kockáztatni!

forrás: Hertelendy Péter

Her – Ba Kft.