Sikeres volt az MBH Jelzálogbank keddi zöld jelzáloglevél kibocsátása, a bank az eredetileg hárommilliárd forint értékben meghirdetett jelzáloglevél-aukcióján csaknem 7,5 milliárd forintos befektetői igény mutatkozott. A hitelintézet november 21-én tartotta idei harmadik zöld jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében nyilvános ajánlattételre bocsátotta a 2027-es lejáratú, évi 3,5 százalék fix kamatozású TZJ27NF1 zöld jelzáloglevél ötödik sorozatrészletét. A hárommilliárd forint felajánlott mennyiség mellett meghirdetett aukció keretében a tőkepiaci szereplők összesen 7,45 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből a jelentős túljegyzésre tekintettel a bank végül a maximálisan elfogadható 4,5 milliárd forintot hagyott jóvá. A bevételből az MBH Jelzálogbank, az MBH bankcsoport tagja kizárólag energiahatékony lakóingatlanok építését, zöldnek minősített használt lakások vásárlását, valamint használt ingatlanok energiahatékony felújítását finanszírozza, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a klímaváltozás mérsékléséhez.

„A most tapasztalt érdeklődés is bizonyítja, hogy továbbra is komoly igény mutatkozik a jelzáloglevelek iránt a tőkepiaci szereplők részéről. Fontosnak tartjuk, hogy aukciónk erős keresletet vonzott, ez nagyban hozzájárul a jelzáloglevelek, ezen belül pedig a zöld jelzáloglevelek befektetői bázisának erősítéséhez, és a piacok építéséhez” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy a hitelintézet a gazdaságilag volatilis időszakokban is stabil tőkepiaci szereplő, amely idén eddig csaknem 75 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket.