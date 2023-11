Ezzel elindult az infrastruktúrális fejlesztés.

– Korábban döntöttünk arról, hogy a kormány támogatásával létrehozzuk az új északi ipari parkot, ami egy közel 170 hektáros terület – hangsúlyozta csütörtöki sajtótájékoztatóján Borhi Zsombor kaposvári alpolgármester. – Ennek az első üteménél állunk, ahol most az első fizikailag is látható munkák megkezdődtek. Erre azért volt szükség, mert tavasszal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a Jiecang kínai lineáris mozgástechnológiákat gyártó cég a kaposvári északi ipari parkban fogja létrehozni a legnagyobb európai gyártó üzemét, ami európai logisztikai központ is lesz.

A 22 hektáros északi ipari parkból tíz hektárt fog elfoglalni ez a telep és a 20 ezer négyzetméteres csarnokban közel 200 munkavállalóval fogja megkezdeni a tevékenységét. S ehhez építi ki most a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Zrt. a Strabag kivitelezésében az út csatlakozást a Füredi útról és a Jiecang telkéhez vezető, ipari parkon belül vezető utat. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy az ipari park mindkét irányból – város és Balaton felől – megközelíthetővé válik, a zöld fűtőműhöz vezető kereszteződés tükörképét fogják kiépíteni néhány hónap alatt. S remélhetőlegen az időjárás nem akadályozza a munkát.