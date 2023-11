Ez az összeállítás olyan formában kalauzolja el az olvasókat a Kádár-kor utolsó évtizedeinek autós világába, hogy az szórakoztató, könnyed olvasmányt nyújtson a nosztalgiára vágyók mellett azoknak is, akik csak szüleik elmondásából ismerik ezt a világot. Benzingőzös kitekintés, amelynek nem központi elemei az autók és műszaki adataik. A fókusz olyan rövid történeteken van, melyek segítenek megérteni vagy éppen felidézni, hogy milyen is volt abban az időszakban autótulajdonosnak lenni. Kiderül, hogy mikor jelent meg az első közlekedési lámpa, az első autómosó, vagy miért nevezik ma is Traffipaxnak a sebességmérő berendezéseket. Szintén kiderül, hogy mikor vette át az első hölgy a „hajtási engedélyét”, és hogyan váltak elfogadottá a szocialista úton a női sofőrök. A rövid visszaemlékezések olykor évtizedeken át ívelve magyarázzák meg egy-egy jelenség hátterét és az autók mellett kitérnek olyan ikonikus gyártmányokra is, mint a Pannónia motorkerékpár vagy a Panni robogó, vagy bemutatják azt, hogy miért tartották a kor kiskirályainak a kamionosokat és milyen is volt az életük valójában. Bekerültek a válogatásba a korszak legeszementebb KGST-fejlesztései, a városokat romba döntő útépítési tervek, sőt magánemberek visszaemlékezései is. A Tó-retró blog Facebook-oldalán több száz válasz és emlék érkezett a szerző által feltett autós kérdésekre, ezekből a legviccesebb és legérdekesebb történetek szintén bekerültek a könyvbe. Glázer tamás szerző elmondta: „Különösen kedves nekem ez a könyv, hiszen eredetileg autószerelőnek tanultam, és a 70-es évek elején született csepeli gyerekként nem volt nagyobb álmom annál, hogy legyen egy saját autóm. Bár a Merkur új autóira soha nem volt pénzem, azért használtan megtapasztaltam a kis- és nagypolszkik, a trabik és Skodák izgalmas világát. Ahogyan a Tó-retró könyvtár minden kötetére, úgy a mostani könyvre is igaz a mottónk, hogy „Itt nincs sok szám, mert a sztori a nagy szám” A szocialista járművek műszaki jellegzetességeit, történeteit már sokan leírták előttem, én inkább azoknak az emlékeknek kutattam utána, amelyeket még ma is párás szemmel idézünk fel: hogyan pimpelte a panellakó a kiskocsiját, honnan szerezte be a kötelező bólogatós kutyát, mikortól lehetett az M7-esen a Balatonra vágtatni, és melyik évben meddig tartott az M3? Hogyan lettek a nők is teljes jogú sofőrök, meddig kellett várni a Merkurnál az áhított új autóra, és mennyibe kerültek a használt verdák? Milyen korábbi történések vezettek a 90-es évek olajszőkítéséhez és mennyibe került a benzin a 80-as években? Remélem, hogy sokaknak akkora örömet szereznek majd ezek a múlt idéző történetek, mint nekem, amikor írtam őket.”

Az „Így autóztunk a 80-as években” könyv szerves része a Tó-retró könyvtárnak, amelynek célja szórakoztató történeteken keresztül bemutatni azt, hogy miként is éltek az emberek az előző rendszerben. A sorozatban eddig az újdonsággal együtt öt kötet jelent meg, ebből két könyv a Balaton rejtélyeivel és a Kádár-kori magyar tengerrel foglalkozik, egy szezonális kötet a 80-as évek karácsonyait idézi fel, míg idén szeptemberben látott napvilágot a gulyáskommunizmus ízeit és gasztro történeteit bemutató „Így főztünk a 80-as években” címet viselő kötet.