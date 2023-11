Céges bulival zárja az évet több somogyi vállalkozás, az előrelátóbbak már lefoglalták a parti helyszínét. Van, ahol szerényebben, egy koccintással ünnepelnek, de létezik olyan nagyvállalat is, amelyik milliókért egy komplett sportcsarnokot bérel ki.

– A koronavírus előtti karácsonyokon hagyomány volt nálunk az évzáró találkozóknak. A járvány miatt két évig kimaradt, s még tavaly is üzemrészenként ünnepeltünk – mondta lapunknak Talián Bálint, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője. – Ezúttal csaknem 70 kollégát hívunk meg, svédasztalos kiszolgálást tervezünk. Már megvan a vacsora időpontja, december 22-én tartjuk, közvetlenül a kéthetes téli leállás előtt. Nem élünk fényes időket, de azt tervezzük, hogy 13 havi bért is fizetünk, ám erről még nem született döntés.

A Kaposvári Videotonnál is folytatják a hagyományokat. Somogyból egy kisebb csoport először a központi székesfehérvári rendezvényre utazik el, ahol a vezérigazgatói díjakat is átadják, s december 16-ra már lefoglalták a kaposvári körcsarnokot. A rendszerint hajnalig tartó mulatságon a dolgozók csaknem egyharmada vesz részt. Fábián Balázs igazgató azt mondta, évente két nagy rendezvényük van: a családi nap és a céges évzáró, s míg előbbire a dolgozók hozzátartozóit is meghívják, utóbbira kizárólag a Videoton alkalmazottai mehetnek el.

– Cégünk az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is 40 milliárd forint bevétellel zár – hangsúlyozta Fábián Balázs. – Több mint 20 éve dolgozom itt, s úgy tapasztalom, hogy munkatársaink várják és nagyon készülnek az év utolsó céges összejövetelére.

Étteremfoglalás a Balatonon

Lukácsi Sándor, a fonyódi CMS Hungary Kft. cégvezetője azt mondta: már eldöntötték, hogy az idén is megrendezik a karácsonyi vacsorát. Az egyik étteremben már helyet foglaltak, s előreláthatóan több mint 300-an töltik együtt az estét. Cégük 18 éves fennállása során szinte minden télen közös összejövetellel zárták az évet.

– A csapatépítés egy formája lehet a céges találkozó – mondta érdeklődésünkre Szalai Zoltán, kaposvári pszichológus. Hozzátette: ebben az időszakban már sokan igénylik az év végi lazítást, elfáradtak a kemény munkában, s a feszültséglevezetés egy módja a közös ünneplés. A nagyobb, akár több száz szakembert foglalkoztató cégeknél is fontosak az emberi kapcsolatok, amit időről időre ápolni kell.





Fotó: Lang R.