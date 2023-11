A 2016-ban indult Terület- és Településfejlesztés Operatív Programos projekt költségvetése 1 milliárd 878 millió forint volt. Időközben azonban megemelték a keretösszeget és a programokat 2 milliárd 263 millió forintból valósította meg a Somogy Vármegyei Önkormányzat és konzorciumi partnerként a Somogy Vármegyei Kormányhivatal.

Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke az erről tartott sajtótájékoztatón elmondta, a projekt fő célja az volt, hogy megtalálják azokat az embereket, akik „kiestek” a munkaerőpiacról, bevonják őket valamilyen képzésbe, majd álláshoz juttassanak mindenkit. Neszményi Zsolt somogyi főispán a tájékoztatón kiemelte, egy tucatnyi célcsoportot kerestek fel a programban. Megszólították az inaktív embereket. Ők azok, akik munkaképesek, de nincsenek bent a rendszerben. Bevonták az alacsony képzettségűeket, a 25 év alattiakat, a 30 év alatti pályakezdőket, az 50 év felettieket, a gyedről, gyesről, gyetről és ápolási díjról visszatérőket is. Megszólították azokat is, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, tartósan munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, romák, vagy a közfoglalkoztatásban dolgoznak. Neszményi Zsolt hozzátette, ez a program is hozzájárult ahhoz, hogy Somogyban jelenleg 10 ezer 475 álláskereső van, ami az elmúlt 20 év legalacsonyabb száma.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője az eseményen kiemelte, a kormány 2010-ben azt vállalta, hogy segély helyet munkát ad, és egymillió új munkahelyet hoz majd létre. Akkor sokan kételkedtek benne, de meglett az eredménye. A politikus hozzátette, Magyarországon jelenleg 4 százalék körüli a munkanélküliségi ráta, ami az uniós átlag alatt van kettő százalékkal.

Borítóképünk illusztráció!