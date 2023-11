– A négy évszakos Balaton előnyeit a bringások és a futók mellett, már a Mikulás is felfedezte magának - nyilatkozta lapunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Mint mondta: idén több tucat Mikulás és adventi rendezvényt szerveznek a Balaton körül. Ezekre együttesen több ezer embert várnak. A karácsonyi vásárok és gasztro-kulturális események mellett, a kerékpáros és a vitorlás élet sem áll le ebben az időszakban. Jó példa erre, hogy december 2-án rendezik meg a Mikulás regattát Balatonlellén, amelyre minden évben nagyon nagy az érdeklődés. Ezzel párhuzamosan a kerékpáros élet sem állt le a Balatonon. Az átlagnál melegebb időjárásnak köszönhetően sokan pattannak nyeregbe, hogy felfedezzék az őszi Balatont. A kerékpárosok azóta kezdték el aktívabban felfedezni a régiót, amióta működik a BalatonBike 365 applikáció, amelynek segítségével könnyebben megtervezhetőek például azok a kerékpáros utazások, amelyek a régióban, télen nyitva tartó éttermek, cukrászdák mellett haladnak el.

Ezekre a vendéglátóegységekre próbálják felhívni a figyelmet az idén harmadik alkalommal elinduló "Egy csésze szeretet" elnevezésű akció keretében is. Az akció egy jótékonysági rendezvénnyel is párosul, amelynek keretében a gyerekek elhozhatják megunt mesekönyveiket a cukrászdákba, amelyekért "Egy csésze szeretetet" és Füred Kapitány, a balatoni mesehős kedvenc süteményét is megkapják cserébe. Sőt, néhány helyen kívánságlistát is írhatnak a Mikulásnak miután leadták használt mesekönyveiket a cukrászdákban. Mint azt Éskovács Péter, az esemény egyik szervezője elmondta: a jótékonysági akció tavaly igazi turisztikai attrakcióvá vált. Nem csak a partmenti lakosok, de a távolabbi településekről is érkeztek szülők és gyerekek az akcióban résztvevő cukrászdákba. Ajka, Veszprém, Győr, Kaposvár és Pécs lakosai hoztak ajándékokat az eseményre.

Mint azt a Balatoni Turizmus Szövetség szakemberei elmondták: Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően, a Balaton már minden évszakban képes valódi alternatívát kínálni azoknak, akik ide nem csak nyáron szeretnének elutazni. Az infrastrukturális potenciál mellett, olyan kreatív erők is megjelentek a Balatonon, amelyeknek köszönhetően jóval színesebb a programkínálat ebben a régióban, mint néhány évvel ezelőtt volt. Jó példa erre a szállodák rendezvény ajánlata is, a délipart új szállodája, a Mövenpick Balaland Resort például egyenesen a finn Mikulást, Joulupukit hivta meg a szállodába, hogy szórakoztassa a vendégek gyermekeit, az északi part egyik meghatározó szállodája, a Hotel Laroba, disznóvágással és 50 centiméter átmérőjű rántotthússal várja a decemberi időszakban hozzájuk érkező vendégeket. Sok szálloda és vendéglátóegység pedig nagyobb Mikulás futóversenyt támogat, amelyekre mindenhol sok turistát várnak.

Néhány nagyobb esemény, amelyre érdemes ellátogatni decemberben:

Dec.02. Adventi Gesztenyesütés és vásár - Gyenesdiás

Dec. 02. Mikulás Regatta - Balatonlelle

Dec.05. A szörny, aki elrabolta a karácsonyt, Balaton színház előadása, Keszthely

Dec. 06. Jön a barlangi Mikulás - Lóczy Barlang (Balatonfüred)

Dec.09. Mikulás futás- Alsóörs

Dec. 09. Mikulás futás Balatonszárszó

Dec.02-20. Fónyodi Advent

Dec. 03-23. Téli Varázs Siófokon

Dec.02 -23. Tihanyi Karácsonváró napok