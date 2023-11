A KSH legfrissebb adatai szerint idén szeptemberig, az újonnan regisztrált egyéni vállalkozók száma 12%-kal, míg az új bejegyzésű társas vállalkozások száma 15%-kal csökkent a tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva, mindemellett a megszűnő társas vállalkozások száma 41%-kal nőtt. Ahhoz, hogy ez a negatív trend megforduljon, szemléletváltásra van szüksége a hazai gazdaság gerincét adó kkv-szektornak. Első lépésként érdemes elgondolkodni azon, hogy legyen egy partner vállalkozásunk, ami olyan előnyökkel járhat, mint a költségcsökkentés, a kapcsolati háló és a vevőkör bővítése, a szélesebb termék és szolgáltatás kínálat, vagy a hatékonyabb marketing.

Üzleti társkereső

„Ma már számtalan társkereső oldal létezik, ahol rátalálhatunk a párunkra. Miért ne lehetne az üzleti életnek is egy ilyen platformja? Tapasztalataink szerint a hazai vállalkozások jellemzően a megszokott kereteik között végzik üzleti tevékenységüket és kevésbé merik magukat kipróbálni új üzleti helyzetekben. Ahhoz azonban, hogy egy vállalkozó cége fejlődni tudjon, néha bizony szükség van a biztonságot jelentő komfortzóna elhagyására. Ezért is újítottuk meg a K&H: üzletet ide! program térképes alkalmazását, amely most már közösségi platformként is segíti a cégeket: bejelölhetik, ha megosztanák üzlethelyiségüket más vállalkozásokkal vagy nyitottak betársulni más mellé. Amennyiben valakinek ez még túl nagy lépés lenne, kicsiben is el lehet kezdeni, ugyanis tárgyaló és irodahelyiség megosztására is lehetőség van a térképen” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Két dudás egy csárdában? nem kell tőle félni

A K&H: üzletet ide! program keretében együttműködő vállalkozások szerint elsőként azt érdemes eldönteni, hogy hasonló vagy teljesen más profilú céget keresünk magunk mellé. Horváth Zsolt, BBQ-séf és a KicsiZso Reggeliző kávézó tulajdonosa a hasonló profilban lát fantáziát, ezért a vegán főzőszószok, mártogatósok és szendvicskrémeket gyártó tunki-tunkival állt össze. „A vegán étkezés most hatalmas trend, amit mi is szeretnénk meglovagolni, a megfelelő szakértelemmel, piacismerettel viszont nem rendelkezünk, hogy mi gyártsunk ilyen termékeket”– mondta el Horváth Zsolt. „Mindenképp jó, ha hasonló szektorban dolgozunk, a célcsoportunk azonban ettől még lehet különböző. Az együttműködéssel, melynek keretében az egyik mártogatósunk bekerül a KicsZsó étlapjára, szerintünk még nagyobb nyilvánosságot, követőtábort tudunk elérni. Ráadásul ezzel az összefogással, bekerülünk a vendéglátóiparba. Ez hatalmas ugrásnak számít egy cég életében, ami eddig a viszonteladói értékesítésre koncentrált” – emelte ki Fehér Melinda, a tunki-tunki egyik tulajdonosa.