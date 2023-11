A jegybanki statisztikákból ugyanakkor az is kiderült, hogy bár a hitelkártyások többsége egyre tudatosabban igyekszik megragadni a fizetési módban rejlő lehetőségeket, közben növekszik azoknak a száma, akik a lehető legrosszabb megoldást választva a kártyájukkal készpénzt vesznek fel az ATM-ekből. A Magyar Nemzeti Bank összesítése1 szerint idén a második negyedévben korábban még nem tapasztalt szintre ugrott a hitelkártya használat. A jegybanki statisztikák szerint a vásárlások száma ebben az időszakban meghaladta a 33,4 milliót, értéke pedig megközelítette a 298 milliárd forintot. A fizetési mód térnyerését jól mutatja, hogy 2022 azonos időszakában 2,3 millióval kevesebb, megközelítőleg 31,1 millió vásárlást jegyeztek fel, amelyek összértéke megközelítette a 254 milliárd forintot. Az előző negyedévhez képest is jelentős a bővülés, akkor 30,4 millió vásárlás mellett 270 milliárdos volt a forgalom. A jegybanki statisztikákból ugyanakkor az is kiderült, hogy különösen a megelőző negyedévhez képest jelentősen megugrott az ATM-es hitelkártyás készpénzfelvételek száma és összértéke (az előbbié 105-ről csaknem 120 ezerre, az utóbbi 4-ről 4,6 milliárd forintra).

Az OTP Bank szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a lehető legrosszabb megoldás, mert megfosztja az ügyfeleket a tudatos hitelkártya használattal járó előnyöktől. Az OTP Bank az előző negyedév adataival összevetve csak enyhe, az MNB összesítésében kimutatottnál jóval alacsonyabb növekedést tapasztalt a hitelkártyás készpénzfelvételeknél, ami részben annak köszönhető, hogy a hitelintézet rendszeres ismeretterjesztő kampányokkal és az igényeikhez igazított kedvezményes akciókkal támogatja ügyfeleit a fizetési módban rejlő előnyök tudatos, minél szélesebb körű kihasználásában.

A hitelintézet saját statisztikái szerint a legtöbben vásárláskor, azon belül pedig élelmiszervásárláskor fizetnek hitelkártyával (az elektronikai és a barkácsboltok forgalma a megelőző időszakokhoz viszonyítva visszaesett), ezért ehhez igazodik az OTP Bank októberben indított új kampánya, ami ezúttal egy évfordulóhoz is kapcsolódik.

„Idén 20 évesek az OTP hitelkártyák. Ezért az október 1-től november 30-ig tartó kampányunkban, az új Bonus és BonusGold hitelkártya szerződést kötő ügyfelek az élelmiszerboltokban történő vásárlásaik után 20 százalékos, maximum 10 ezer forintos jóváírásban részesülhetnek. A korábbi kampányainkhoz hasonlóan a célunk most is az, hogy ügyfeleink számszerűsíthető módon megtapasztalják, minél szélesebb körben keressék és használják ki a tudatos hitelkártya használat kínálta előnyöket” – mondja Szabó István, az OTP Bank lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezetője.

Bár a hitelkártya használat egyre népszerűbb, az OTP Bank szakértői az új igényléseknél csak kisebb, a vásárlások számában és összegében azonban jelentősebb növekedésre számítanak az elkövetkező hónapokban, ami részben a szezonalitással függ össze. 2023 első hat hónapjában az OTP Bank hitelkártyásai egy-egy vásárlás alkalmával átlagosan 9 ezer forintot költöttek. Ősszel és az év végéhez közeledve azonban gyakrabban és nagyobb értékben vásárolnak az emberek a boltokban.

