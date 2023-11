– Az első három negyedév eredménye megengedi, hogy 130 millió forint év végi bónuszt adjunk a dolgozóinknak – mondta Szalai Gyula, a kaposvári Kaposvári Villamossági Gyár Kft. (KVGY), igazgatója. – Annak ellenére utalunk, hogy az exportban jelentősebb mértékű, 25 százalékos visszaesés történt. Nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre, viszont segíteni akarunk munkavállalóinknak. A tavalyinál 30 százalékkal több pénzt juttattunk a cafeteria keretében.

A dolgozók a héten nyilatkoznak arról, hogy melyik megoldást választják, a négy lehetőség egyike a SZÉP-kártya. A betanított munkatársak bruttó 250 ezer forintra jogosultak, a szakmunkások 400 ezer, míg az alkalmazottak 500 ezer forintra. Szalai Gyula azt mondta: karácsony előtt – fejenként – 15 ezer forint értékű tartós­élelmiszer-csomagot adnak a dolgozóknak, melyet elsősorban a kaposvári cégek termékeiből állítanak össze. Az év zárásaként 2023-ban is megtartják a szokásos feszültségoldó partit, ahol a vállalat összes munkatársát megvendégelik. Felvetésünkre, miszerint mi a véleménye, hogy a szokásosnál hamarabb, akár decembertől nőhet a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, kifejtette: ezt nem tartja elképzelhetőnek, mivel minden cégnek saját költségvetése van, így többek közt eltérő nyereségtartalommal, költségszerkezettel dolgoznak. Nem lenne szerencsés, ha ebbe bárki még az év vége előtt beavatkozna.

– 2023-ban összességében 21,5 százalékkal nőttek nálunk a bérek, s leginkább azoknak, akik minimum öt éve dolgoznak a vállalatnál – mondta. – A 2024-es emelésnél alapvetően figyelembe vesszük, hogy pontosan mennyivel változik a minimálbér és a garantált bérminimum. Jövőre 10 százalékos béremelést tartok elképzelhetőnek.

Peres Norbert, a kaposvári Fusetech Kft. cégvezetője azt mondta: dolgozóiknak december közepéig utalják a 13. havi bért. Összesen 350 munkatársuk van, nincs náluk minimálbéres alkalmazott, a 2024-es fizetésemelési tervek összeállítását hamarosan befejezik. Somogyi László, a csurgói Topesa Kft. ügyvezetője közölte: 13. havi fizetést nem fizetnek, viszont akárcsak az elmúlt négy évben, úgy 2023-ban is adnak karácsonyi prémiumot. A keretet differenciáltan osztják szét, ez attól is függ, hogy mióta, s milyen beosztásban dolgozik a munkatársuk.

– Ha az eredmények engedik, akkor a tavalyihoz hasonlóan az idén is fizetünk év végi jutalmat a dolgozóknak – mondta Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: két megyében 45 boltot üzemeltetnek, 160 munkatársuk van, s a 2022-es csaknem 2,7 milliárd forinttal szemben 2023-ban hárommilliárd forint bevételt terveznek.

Fotó: Lang R.

Svajda: nem szabad megsértődni, ha elmegy a dolgozó

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) megyei vezetője hangsúlyozta: a legfrissebb hírek szerint az idén korábban, akár már decembertől nőhet a minimálbér és a garantált bérminimum. Előbbi 15, utóbbi 10 százalékkal emelkedhet, s bár végleges döntés nincs, jó esély van arra, hogy ilyen mértékben változnak az összegek. A MASZSZ Somogyban 40 cégnél van jelen, összességében csaknem tízezer ember érdekét képviseli.

– A kötelező béremelésen kívül Somogyban több vállalkozásnál 100–100 ezer forintot adnak év vége előtt a dolgozóknak a SZÉP-kártyára, ezzel próbálják kompenzálni az infláció hatását – emelte ki. – Van, ahol az egyeztetések még zajlanak, de ezeken a helyeken is előreláthatóan még az év vége előtt utalják a pénzt. Többek közt a közlekedésben, a kommunális területen, illetve az egyes élelmiszeripari cégeknél kollektív szerződés rögzíti a 13. havi fizetést, így ezeken a helyeken automatikusan fizetnek. Szerintem a somogyi munkaadók nagy része tisztában van azzal, hogy a dolgozók megtartása, illetve újak felvétele a cég alapérdeke. Ha ugyanis a munkatársakat nem becsülik meg anyagilag, akkor akik tehetik, oda mennek, ahol többet adnak. Ezen egy munkáltatónak sem szabad megsértődnie.