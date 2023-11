Most Dél-Magyarországon a sor! Ezt Szijjártó Péter mondta Somogy, Tolna, Baranya vállalkozóinak Pécsen, a Joint Venture Szövetség (JVSAZ) Country Ride rendezvénysorozatának hétfői rendezvényén, az AutóCity Zrt. szalonjában.

Fotók: Mártonfai Dénes

A külgazdasági és külügyminiszter azt is hangsúlyozta: a világjárvány, majd a szomszédunkban kirobbanó háború miatt az elmúlt időszakban kétszer is újra kellett gondolni azt, amit korábban hittünk a gazdasági fejlődés lehetőségeiről. A növekedés alapjai szűntek meg vagy alakultak át, de a magyar gazdaság szerinte jól reagált erre, például a beruházás-támogatási rendszerrel és a munkahelymegtartó programmal. Majd hozzátette: most hazánk déli része kerül a gazdaságfejlesztés fókuszába.

Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke arról beszélt, mennyire fontos a tudásmegosztás, s ezúttal a Dél-Dunántúl vállalkozóit, egyetemek vezetőit hívták meg a számos előadásra és egy közös disputára. A JVSZ régiós nagykövete egyébként Prohászka Balázs, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgató-helyettese.

Az eseményről bővebben is beszámolunk hamarosan!