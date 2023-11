Azaktív hirdetések egyharmadában változtattak a hirdetési áron az otpotthon.hu felületén hirdető eladók országos viszonylatban. Minden ingatlantípust figyelembe véve, az otpotthon.hu aktív hirdetésállományának 66 százalékánál a hirdetők egyelőre még bíznak abban, hogy az ingatlanok gazdát cserélhetnek a meghirdetett áron, 30 százalékuk viszont már engedett az árból. Összevetve a második negyedévi adatokkal, júniusban ez az arány 68-28 százalék volt, tehát a nyár eleje óta közel 10 százalékkal nőtt azok aránya, akik csökkentettek a hirdetési áron.

Az otpotthon.hu harmadik negyedévre vonatkozó adatai alapján azok az eladók, akik a már 3-6 hónapja meghirdetett eladó ingatlanok árán változtattak, több mint 90 százalékban csökkentettek. „A tavaly év végén kezdődő lassulásra reagálva az eladók körében már az év elejétől megfigyelhettünk egy szemléletváltást. Adataink alapján az látszik, a hirdetés aktiválása utáni 3-6. hónapban következik be az első nagyobb hullám az árcsökkentésben, amit az első évforduló környékén még nagyobb változtatási hullám követ. Ráadásul a növekedés nemcsak az árcsökkentések arányában, hanem azok mértékében is jelen van: az év eleji 6 százalékról Budapesten átlagosan 9,4 százalékkal, vidéken közel 11 százalékkal csökkentenek a hirdetési áron” – mondta Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

A portál adatai alapján, az előző negyedévhez hasonlóan, Budapesten és Pest vármegyében volt a legmagasabb az ingatlanhirdetések száma, míg Bács-Kiskun és Békés vármegyében szinte a felére csökkent a számuk. Budapesten nagyobb a hajlandóság az árcsökkentésre, míg vidéken továbbra is jobban ragaszkodnak a megadott irányárakhoz az eladó ingatlant hirdetők. A hirdetés aktiválását követő 12-18. hónapban az árcsökkentő tendencia mellett megjelenik az áremelés is – azok, akik növelik a meghirdetett ingatlant (a hirdetési állomány 4 százakéka) 13-14 százalékkal magasabban árulják ingatlanjaikat.

Az ingatlanhirdető portál teljes aktív hirdetésállományát alapul véve az átlagos négyzetméterárak alakulásában sincs szignifikáns eltérés az ingatlantípusok szerint, országosan továbbra is a családi házak négyzetméterára a legkedvezőbb (500 ezer Ft), ezt a panellakások követik (700-760 ezer Ft), a téglalakások és az új építésű lakóparkok négyzetméterára pedig meghaladhatja az egymillió forintot is. Az eredeti meghirdetett árakhoz képest a házak és lakások esetében magasabb (32 százalék), új építésű projektek esetében alacsonyabb (19 százalék) a hajlandóság az árcsökkentésre. Az árcsökkentés mértékében is látható eltérés: lakások esetében alacsonyabb, nagyjából 8 százalék, házak és új építésű lakóparkok esetében elérheti az átlagos 10 százalékot.