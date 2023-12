Az év vége hagyományosan az ünnepi készülődés és az ezzel kapcsolatos beszerzések időszaka, amit egyre nagyobb arányban bonyolítunk online csatornákon, mutatnak rá a Magyar Nemzeti Bank adatai1. Az elmúlt években a digitális fizetések száma jelentősen megnövekedett, az innovatív fizetési módszerek is egyre népszerűbbek, egy év alatt megkétszereződött a mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma és értéke.

Az MNB adatai szerint3 az elektronikus fizetés terjedésével azonban a visszaélések száma is drasztikusan növekszik. Ezen bűncselekmények nagy részét az átutalásos csalások teszik ki, ugyanakkor növekszik a bankkártyákkal kapcsolatos csalási kísérletek száma, ezért a kártyabirtokosoknak is tudatosabbnak kell lenniük pénzük biztonsága érdekében. A csalók egyre kifinomultabb módszereket használnak és a lakosság sem tesz meg mindent azért, hogy megnehezítse a bűnelkövetők dolgát. Az OTP Bank reprezentatív kutatásának eredménye szerint4 a válaszadók elsöprő többsége, 92 százaléka tisztában van azzal, hogy még az óvatosabb embereket is átverhetik, és 85 százalékuk szerint néhány alapszabály betartása jelentősen javítja a biztonságot. A megkérdezettek 50 százaléka mégis úgy gondolja, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, a válaszadók harmada pedig még az alapvető biztonsági előírásokat sem tartja be, ha ez a kényelme rovására megy.

„Az OTP Bank minden tőle telhetőt megtesz a visszaélések elkerüléséért, de a kártyabirtokosoknak is érdemes betartaniuk néhány alapvető biztonsági szabályt, hogy elkerüljék a csalók csapdáit, ne szenvedjenek akár súlyos anyagi veszteséget az ünnepi készülődés időszakában” – mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Az óvatosság azért is indokolt, mert a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a klasszikus adathalász csalások mellett az utóbbi években a megtévesztésen, pszichológiai manipuláláson alapuló visszaélések kerültek előtérbe.

„A bankkártyás vásárlás az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. A biztonság a Visa szuperereje - felvesszük a harcot a kiberbűnözőkkel. A Visa úttörő szerepet játszott a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hogy valós időben észlelje a fizetési műveleteket érintő csalásokat. Minden tranzakció 500 egyedi jellemzőjét elemezzük valós időben, hogy azonnal jelezhessük az illetékes bank felé, ha szokatlan tevékenységet észlelnek rendszereink. A fizetési technológia biztonságosabbá válásával a csalók most közvetlenül a fogyasztókat veszik célba. Bízom abban, hogy tippjeink, javaslataink segítenek a csalási kísérletek hatékony elhárításában. A biztonság növeléséhez azonban arra is szükség van, hogy a vásárlók ne csak tisztában legyenek, hanem a gyakorlatban is következetesen alkalmazzák ezeket az óvintézkedéseket” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Az OTP Bank és a Visa az elektronikus fizetések biztonságos lebonyolítása érdekében pontokba szedte a kártyabirtokosok legfontosabb teendőit: