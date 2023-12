Biró Norbert közgyűlési elnök összegzésként ismertette, hogy csak a területfejlesztési (TOP) forrásnak köszönhetően 500 sikeres pályázattal 61,05 milliárd forint érkezett az előző uniós ciklusban Somogyba az eredetileg tervezett 43,45 milliárd helyett.

– Tudom, hogy van még mit tenni, vannak fejlesztendő területek, vannak fejlesztési célok, de elvitathatatlan az utóbbi évek fejlődése. Ezt pedig településeinken, ahol megvalósultak, vagy éppen megvalósítás alatt állnak a beruházások, is elismerik, méltányolják. Viszont mit sem érnek ezek a fejlesztések akkor, ha üresek maradnak az épületek, ha nincs aki ott dolgozzon. Ezért összességében négymilliárdos kerettel a foglalkoztatási helyzet javítását is megcéloztuk, több mint háromezer embert sikerült bevonni paktumprojektünkbe – húzta alá értékelésében Biró Norbert.

Mindemellett a Somogy Vármegyei Önkormányzat a TOP pályázatok megvalósításához segítséget is nyújtott a kedvezményezetteknek, több mint 150 konzorciumi szerződést kötöttek a pályázatok megvalósítására. Ezek a számok 245 somogyi településre vonatkoznak. – Szükséges megemlíteni, hogy a TOP-nak köszönhetően Kaposvárral együtt 76 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Somogyba. Azt pedig még a fanyalgóknak is el kell ismerni, hogy ez valódi sikertörténet – emelte ki a közgyűlés elnöke. Hozzátette: ezt a történetet írjuk tovább közösen Kaposvárral a TOP Plusz segítségével a 2021–27-es időszakban.

Az előző ciklushoz képest változott, hogy a vármegyei keret most már magába foglalja a megyei jogú város fejlesztési keretösszegét, így a jövőben Kaposvár város fejlesztési elképzeléseit közösen tudják megvalósítani. A közös munka viszont nem előzmények nélküli, hiszen a TOP és a Modern Városok Program támogatásával újíthatták fel vármegyénk egyik ikonikus épületét, az egykori levéltárat.

– Saját pályázatunknak köszönhető a Vármegyeháza energetikai beruházása is megvalósulhatott. Ahogy a korábbi kiírások során, ismét aktívak voltak településeink, a 78,737 milliárdos TOP Plusz keretnek az 58,5 százalékát, közel 46,1 milliárddal már lekötötték. Az együttműködés pedig töretlen, a TOP-Plusz keretén belül is, a Somogy Vármegyei Önkormányzat 127 projekt megvalósításában vesz részt mintegy 21 milliárd forintos összegben – mondta Biró Norbert.

A Dél-Dunántúl három vármegyéje közül egyértelműen Somogy a legsikeresebb 201 nyertes pályázatnak köszönhetően, Baranya 167 nyertes pályázatot jegyez, Tolna pedig 29-et.

– Az új évre vonatkozó várakozásaink közül sajnos nem változott az egy évvel korábbi, továbbra is békét szeretnénk szomszédunkban. Emellett további építkezéseket, a területfejlesztési források sikeres felhasználását várjuk.

2024 választási év, amikor is dönthetünk, hogy ki képviselje tovább településeinket, a vármegyét, de arról is, hogy kit küldünk az Európai Parlamentbe a magyar érdekek érvényesítésére.

– A Somogy Vármegyei Önkormányzat folytatja a megkezdett munkát, hogy vármegyénkben élhető, gazdaságilag fejlődő közösségek alkossák Somogyországot, ami vonzó a fiatalok számára, és ahol jól érzik magukat az itt élők. Ha továbbra is összefogunk, sikerülhet. A kampány még odébb van, mindössze azt kérhetem a somogyi polgároktól, hogy vegyenek részt a szavazáson, hozzanak megfontolt döntést – húzta alá.

– A Somogy Vármegyei Önkormányzat és közgyűlése nevében kívánok ehhez minden somogyi polgárnak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Kirándulás közben ismerték meg Somogy értékeit a gyerekek

Az idén is folytattuk azokat a korábban is jól működő hagyományokat, melyek értékeinkről, identitásunkról szóltak – emelte ki Biró Norbert. A vármegye vállalkozásai nagylelkű felajánlásának köszönhetően több mint 1500 gyermek vehetett részt a Szülőföldem Somogyország Program keretében Somogy értékeinek megismerését célzó kirándulásokon. Filmen és fotókiállításon is bemutatták Somogy­ország kincsestárát, értékeinkről szóló vetélkedőt szerveztek a somogyi diákoknak, melynek azóta a folytatása is zajlik. Sikeresek voltak a színházi előadások, olyannyira, hogy azóta tévéjáték készült a Közjáték a Virágok városában és a Cibóka című darabokból.

– S, hogy igyekszünk a munkakörülményekre is hangsúlyt helyezni, azt bizonyítja, hogy családbarát munkahely lettünk. Novemberben ismét Siófokon tájékoztattuk aktualitásokról a vármegye polgármestereit és jegyzőit. Emellett lehetőséget kaptunk, hogy Somogyország értékeit bemutathassuk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron – összegezte az eredményeket és programokat a közgyűlés elnöke.