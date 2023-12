A vállalat a fenntarthatósági stratégiájának mentén alakította ki, és hirdette meg az éveken átívelő komplex ESG-keretprogramot, amelynek értelmében a következő években három pillér mentén kívánja támogatni a hazai klímacélok elérését, valamint a dekarbonizációs törekvéseket. A program egyik legfőbb elemeként az MBH Bank együttműködési megállapodást írt alá az Agrárminisztériummal, amelynek keretében a következő években olyan átfogó biodiverzitást megőrző programok kidolgozását kezdik meg közösen, amellyel hozzájárulhat az egészséges ökoszisztéma fenntartásához.

December 4-én rendezték meg a Budapest Climate Summit 2023 nemzetközi konferenciát, amelyen – az esemény idei fő szponzoraként – az MBH Bank ismertette a bankcsoport elmúlt másfél évre vonatkozó fenntarthatósági eredményeit, valamint előrevetítette a területet érintő jövőbeli terveket. Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese a konferencián elmondta, hogy a bank ESG-tevékenységének következő szintjeként meghirdetnek egy éveken átívelő, komplex ESG-programot, a „Fenntartható Jövő Bankja” néven.

A „Fenntartható Jövő Bankja” program

Az átfogó fenntarthatósági- és környezetvédelmi program zöld pénzügyi megoldásokkal és programokkal segíti természeti élőhelyeink és állatfajaink védelmét, valamint támogatja Magyarország klímacéljainak elérését és a dekarbonizációs törekvéseket. Az MBH Bank a program keretén belül három meghatározó vállalást tett: a biodiverzitás megőrzését, a dekarbonizáció elérését, illetve a zöld hitelezési célok megvalósítását tűzték ki célul.

Első vállalásként a biodiverzitáshoz kapcsolódó célok megvalósításához az MBH Bank együttműködésre lépett az Agrárminisztériummal, Magyarország 10 nemzeti parkjának támogatása céljából. A partnerség során a következő években olyan átfogó biodiverzitást megőrző programok kidolgozását kezdik meg a partnerek, amellyel a legnagyobb mértékben hozzájárulhatnak az egészséges ökoszisztéma fenntartásához.

„Az MBH Bank 2022-ben elfogadott ESG-stratégiájának öt pillére mentén alkottuk meg a „Fenntartható Jövő Bankja” programot. A kidolgozás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a programban tett mind a három vállalásunkkal hozzájárulhassunk a hazai klímacélok eléréséhez. Éppen ezért 100 százalékosan magyar tulajdonú bankként nagy jelentőséggel bír számunkra a Magyar Nemzeti Parkokkal közös együttműködés” – mondta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A Nemzeti Parkokat 30 millió forinttal támogatja a bank a jövő évi ESG költségvetés szerint. Az összeget a közösen kiválasztott programok finanszírozására használják fel a partnerek. A felek az együttműködés keretében olyan programjavaslatokkal állnak elő, amelyek segíthetnek természeti élőhelyeink és állatfajaink megvédésében, ezáltal nagyban hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez.

A második vállalásként meghatározott dekarbonizációs célok megvalósítása érdekében az MBH Bank 2024-ben a magyar tulajdonú bankok közül elsőként, a nemzetközileg elismert Science Based Targets Initiative kezdeményezés aláírója lesz. Ezáltal lehetősége nyílik az MBH Banknak arra, hogy nemzetközileg, tudományos alapon validáltassa széndioxid-kibocsátásának csökkentését. A pénzintézet a közvetett és a közvetlen kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedéseinek célja, hogy minél hamarabb Net Zero, azaz közel nulla károsanyag-kibocsátású intézetté válhasson.

A programban foglalt harmadik vállalás a zöld hitelezés fellendítését célozza meg: az elhatározás mentén az MBH Bank olyan számlacsomagokat kíván létrehozni 2024 első negyedévében, amelyek lakossági és vállalati oldalon egyaránt a biodiverzitásra és az ökoszisztéma kihívásaira irányítják a figyelmet. A zöld számlavezetési termékekből származó

támogatást az erdők, fajok, és hazánk vizeinek védelmére, a biodiverzitás megóvására, valamint a hulladékgazdálkodás elősegítésére használják fel.

A bankcsoport mindemellett újabb zöld hiteltermékek bevezetését tervezi a zöldhitelezés fellendítése érdekében, amelynek első állomásaként egy workshop keretében az egyes banki területek képviselői már megkezdték a fejlesztési irányok kijelölését. Az MBH Bank elhatározása alapján zöld hiteleinek arányát 2024 végére legalább 4 százalékponttal növeli a zöld termékfejlesztési program által.

Intézkedések a környezet védelméért

Az elmúlt másfél évben az MBH Bank jelentős lépéseket tett az ESG célok megvalósítása érdekében. Idén elkészült a bank második fenntarthatósági jelentése a nemzetközileg elfogadott GRI sztenderd szerint, valamint létrejött a bank Zöld Finanszírozási Keretrendszere. Ez utóbbi lehetőséget biztosít arra, hogy a zöld kötvények kibocsátása és a források zöld hitelbe történő kihelyezése nemzetközileg elfogadott keretek között valósulhasson meg.

Továbbá idén két ESG-minősítő intézethez nyújtott be értékelési kérelmet az MBH Bank. Az intézkedés kiemelt célja, hogy 2024-ben a jelenlegi egy helyett összesen négy ESG-értékeléssel rendelkezzen a bankcsoport. Az MBH Bank által elért jelentős eredmények között szerepel a Net Zero Banking projekt elindulása, amelynek keretén belül nem csak a saját és közvetett (Scope 1 és 2) üvegházhatású gáz-kibocsátást határozta meg, hanem a magyar tulajdonú bankok közül elsőként kívánja nyilvánosságra hozni a finanszírozott portfóliója Scope 3 kibocsátását is.