A tárcavezető hangsúlyozta, mindezzel az a cél, hogy biztosítsuk az egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátást és a helyi termelők támogatását. Ha ugyanis biztonságot, minőséget, frissességet szeretnénk vásárolni, azt helyi termelőktől tehetjük meg. A Vidékfejlesztési Program pályázatainak első kiírásában több mint 13 ezer mezőgazdasági kisüzem nyert el egyenként 15 ezer eurós, összesen csaknem 74 milliárd forintnyi támogatást.

Nagy István kitért arra is, szintén egy beszédes szám, hogy egyre több a hazai kistermelő. Tíz év alatt az ötezer fős kistermelői közösség 22 ezer fősre bővült. Hajdú-Bihar vármegyében 867 kistermelő van jelen, akiknek egyre több lehetősége nyílik arra is, hogy a termékeiket helyben, helyi piacokon értékesítsék. Míg 2012-ben csak 117 termelői piac működött, most már 321, ebből 26 itt, Hajdú-Bihar vármegyében – fejtette ki a miniszter.

A tárcavezető kiemelte, mindez azt mutatja, vidéken lehet minőségi életet élni, a vidék ugyanis biztosítani tudja mindazt, amire a családoknak szükségük van: a biztonságot, az otthont és a munkalehetőséget.