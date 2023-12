Somogyban várhatóan átlagosan 15 százékkal kell majd többet fizetni a kegyeleti szolgáltatásokért.

Kaposváron, Nagyatádon, Balatonlellén az érintett képviselő-testületek már elfogadták a Somogy Temetkezési Kft. javaslatát, miszerint tizenöt százalékkal többe kerülnek januártól a kegyeleti szolgáltatások.

– Az éves infláció mértékénél kisebb ütemben, de emelni kell, mert óriási mértékben nőttek meg a költségek; szembetűnő az emelkedés például az üzemanyagköltségeknél vagy a virágok árainál – mondta el Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. szenior igazgatója.

– Egyre több virág érkezik külföldről, Hollandia mellett például Brazíliából és jóval drágábban lehet hozzájutni a növényekhez. Puskás Béla megjegyezte: az emelés a sírhelydíjra, urnára, kriptára, földes sírra is vonatkozik, valamint az üzemeltetésért is tizenöt százalékkal kell többet fizetni. A magas energia- és alapanyagköltségek, valamint a növekvő bérek is csak felfelé húzzák az árakat.

Puskás Béla kiemelte, számításai szerint a koporsós temetés átlagosan jövőre 400 ezer forintba kerül majd, de a hamvasztásos temetésért is csaknem 350 ezer forintot kell majd fizetni a hozzátartozóknak.

– Hazánkban sokan viszik haza halottaik hamvait, várható, hogy még többen tesznek majd így. A skandináv országokban büntetés jár ezért és szinte egyetlen európai országban sem engedélyezett. Németországban például magán kegyeleti helyet kell az otthonukban kialakítani és lehetőséget biztosítani a hozzátartozóknak a látogatásra – mondta el a sajátosságról Puskás Béla.

Somogyban évente átlagosan 4500 temetés van, ebből 2000-et a Somogy Temetkezési Kft. bonyolít le. Györki Béla, a somogyjádi székhelyű Temet.hu ügyvezető-tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, az idén szeptemberben 8 százalékkal drágítottak a temetési költségeken.

Jövő őszig nem tervezünk a szolgáltatási díjakon emelni, bízunk benne, hogy ezt tudjuk tartani, sajnos sok hozzátartozónak anyagi problémái vannak, nagyon vékony a pénztárca

– tette hozzá Györki Béla. Több temetkezési vállalkozó spórolt azon, hogy elektromos teherautót, személyautót szerzett be, így a hamvasztások esetében nagy mértékben csökkent a fuvardíjuk.

Ötvenszázalékos költségcsökkenést tudtunk így elérni, a jövőben szeretnénk egy platós teherautót is beszerezni, amellyel a hulladékot szállítanánk

– tette hozzá Györki Béla.