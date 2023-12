– Az idén nagyjából 140 autót javítottunk, ezek között volt, amelyiknek koccanáskor a hátsó lámpája tört össze, míg a másiknak egy nagy ütközésben sérült meg a bal ajtaja és a teteje – mondta Kovács Márió, az egyik kaposvári márkakereskedés ügyvezetője. – A legtöbb nálunk szerelt karambolos gépkocsi szürke, fehér és barna színű. Jelenleg hét sérült kocsival foglalkozunk, a munkával január közepéig végzünk.

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke szerint a forgalomban viszonylag ritkán látni barna autókat, a nagyobb teljesítményű, gyors sportkocsik gyakran feltűnő – sárga piros – színűek és sok fiatal kedveli ezeket. Azt mondta: a járműveknél olykor a szürke szín is problémás lehet, különösen kora reggel vagy szürkületekor, a baleset kockázatát növelheti, ha a sofőr nem kapcsolja fel a világítást. Az elnök, aki 1972 óta vezet és jelenleg egy olajzöld színű, négy éves, öt ajtós hibrid autót hajt, kiemelte: a járművilágban is sűrűn feltűnik egy divatszín, ami néhány év után lecseng és újabb árnyalat veszi át a helyét.

– Piros autót még nem vásároltam, de bézs, sötét zöld és sárga kocsim is volt már – mondta. – Mostanában közkedvelt az ezüst, a szürke is és meglehetősen gyakran látni fehér autókat, ami akárcsak régen, úgy manapság is elegánsnak számít.

Neugebauer Béla kaposvári gépjárműoktató 34 éve oktatja a jövő sofőrjeit, jelenleg két szürke oktatóautója van és ragaszkodik ehhez a színhez.

– Ahogy látni, a fiatalok is szeretik a szürkét, ezen kívül a feketét, a sötétkéket és a fehéret – jegyezte meg. – Egyesek azonban gyakran legénykednek az erősebb autójukkal, figyelmen kívül hagyják a szabályokat, a piros jelzés ellenére átmennek a kereszteződésen vagy épp záróvonalon előznek. Van, aki épphogy megszerzi a jogosítványt, s máris alig törődik az előírásokkal, akárcsak a többi közlekedővel.

Szürke, fehér a legbiztonságosabb A leggyakrabban a barna színű autókkal történik baleset a carVertical adatai szerint, írta a vg.hu. A forgalomban lévő barna autók 51 százalékánál jegyeztek már fel káreseményt. A cég adatai szerint általában olyan vásárlók keresik a barna színt az autópiacokon, akik a megbízhatóságot, a luxust és a kényelmet részesítik előnyben. A lista második helyén a sárga szín áll, ezeknek az autóknak 50,6 százaléka keveredett már balesetbe. A tulajdonosok sok esetben szeretik rajta felejteni a lábukat a gázpedálon, hasonló a helyzet a piros autók tulajdonosaival. A carVertical kutatása szerint a legbiztonságosabb színek a szürke (44,7 százalék) és a fehér (44,5 százalék), az ilyen színű autók ugyanis ritkábban karamboloznak.

Somogyban 2022-ben 466 közúti baleset történt, melyből kilenc halálos, 131 súlyos, illetve 326 könnyű sérüléssel végződött. Idén január elseje és december 21. között 411 baleset következett, a kilenc halálos és 140 súlyoson kívül 262 könnyű sérüléses is volt. Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatása szerint a balesetek legfőbb három oka a sebességtúllépés, az elsőbbség- és a kanyarodási szabályok megszegése.

– Folyamatosan jelen vagyunk az autópályákon, a főutakon és a forgalmas közlekedési csomópontokban – közölte Orbán Zoltán. – Az országos közlekedési kampányokban is részt veszünk, de az országban szinte egyedülálló módon, az erőinket koncentrálva olyan közlekedési razziákat is tartunk, ahol a földről egyszerre akár 8-10, videórögzítésre is alkalmas civil gépjárművel, a levegőből egy drónnal figyeljük a közlekedők biztonságát.