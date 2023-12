Az év elején a gyógyszertár zárt be egyik napról a másikra Mezőcsokonyán, most a posta szűnik meg. A patikát négy hónap után, májusban újra kinyitották és azóta is elérhető a szolgáltatás, a postánál azonban nem várható hasonló szerencsés fordulat.

Ballér Péter, Mezőcsokonya polgármestere lapunknak elmondta, nem tudják elfogadni, hogy bezár a posta, amely évtizedek óta jól működik a településen. – Vállalkozásban tovább lehetne üzemeltetni, de a jelenlegi postai dolgozó bruttó 265 ezer forintért nem vállalta el – mondta. – Egy érdeklődő jelezte, hogy átvenné a szolgáltatást, de ahhoz el kell végeznie egy postaforgalmi tanfolyamot.

Amíg ez nem valósul meg, addig a több mint 1200 lelket számláló Mezőcsokonyán mobilposta lesz. A jármű hétköznaponként 10 órától, összesen 20 percig áll majd a bezárt postaépület előtt. Utána, egészen 13 óráig a leveleket hordja ki. Ballér Péter arról is beszélt lapunknak, a postaépület önkormányzati tulajdonban van, ezért amíg zárva lesz, több millió forintból felújítják.

Bárdudvarnokon is mobilpostán intézhetik ügyeiket a helyiek december 8-tól. A mozgó hivatal munkanapokon 9 óra 20 perctől 9 óra 40 percig a hivatal épülete előtt áll majd, de utána is a településen tartózkodik 11 óráig. A postabezárásokkal kapcsolatban megkerestük a Magyar Posta sajtóosztályát. Válaszukban azt írták, Somogyban novemberben nem volt szükség posta megszüntetésére. Arra a kérdésünkre azonban, hogy az év végéig terveznek-e újabb bezárásokat a vármegyében, nem válaszoltak.

Emelkednek a feladási díjak

Drágul a postai szolgáltatás 2024. január elsejétől. A belföldi elsőbbségi levél díja 30 forinttal, 300-ról 330-ra, míg a nem elsőbbségi levél díja 20 forinttal, 210-ről 230 forintra emelkedik. Az ajánlott levélfeladásért is tíz százalékkal kell majd többet fizetni a jövő év elejétől. A díj a jelenlegi 600-ról, 660 forintra változik. A tértivevényes szolgáltatás is drágul 430-ról 475 forintra. A Magyar Posta sajtóosztálya érdeklődésünkre elmondta, 2022-ben mintegy 500 millió levelet adtak fel Magyarországon, ebből 3 milliót Somogyban, ezeknek mintegy 90 százalékát a posta üzleti partnerei. Hozzátették, a lakosság által feladott levelek száma elenyésző. Az emberek évente átlagosan egy-két levelet postáznak csak.