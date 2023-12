Az akció az év végéig folytatódik, a helyi természeti sokszínűséget is támogatja a most induló K&H állatbarát ligetek program azzal, hogy zöld területet teremt az oktatási intézmények udvarán. Így a fiatalok és pedagógusaik megtapasztalhatják a fák és bokrok jótékony hatásait és megfigyelhetik a madarakat, rovarokat, sünöket természetes közegükben. A programra az iskolák és óvodák 2024. január 25-ig nyújthatják be jelentkezésüket a www.allatbaratligetek.hu oldalon. Az elmúlt években a természet sokszínűsége, az állat és növényfajok száma az emberi tevékenységek következtében jelentős mértékben lecsökkent. A biodiverzitás támogatása ezért világszerte kulcsszóvá vált a környezetvédelmi irányvonalak megalkotásakor. Az Európai Unió 2030-ra szóló biodiverzitási stratégiájának célja, hogy 2050-re a világ ökoszisztémái helyreálljanak, ellenállóak és megfelelően védettek legyenek. Ehhez a magyar jogrend is igazodott a biológiai sokféleség megőrzésének 2030-ig szóló nemzeti stratégiájával. Magyarországon ma már több mint 2000 állat- és növényfajt fenyegeti a kihalás veszélye. A védett fajok közé tartozik például a néhány évtizede még sok egyedet számláló keleti sün, gyurgyalag, nádirigó és a gesztenyefa is. Kutatások kimutatták, hogy az elmúlt 30-35 évben Európában a beporzó rovarok száma is 70 százalékkal csökkent. Márpedig nélkülük nem lesz több gyümölcs, méz és számos haszonnövény, amihez ezeknek a rovaroknak a beporzó tevékenysége szükséges. A biológiai sokféleség megőrzése szükséges még több életfeltétel biztosításához: a tiszta levegőhöz és vízhez, az élelmiszertermeléshez szükséges alapanyagokhoz, a jó minőségű talajhoz. Emellett fontos azt is hangsúlyozni, hogy az adott területen őshonos és sokszínű természet képes leginkább ellenállni a környezeti változásoknak, mindannyiunk számára élhető bolygót biztosítva.

„A fenntartható fejlődés építőkockáit együtt kell egymásra helyeznünk – a magánembereknek, az államnak, a vállalatoknak egyaránt hozzá kell járulniuk a saját szintjükön ahhoz, hogy a Föld élhető maradjon” – hangsúlyozza Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H, a Euromoney „Legjobb fenntarthatósági bank Magyarországon 2023" díj nyertesének kommunikációs vezetője. „Az elmúlt egy évben nagy népszerűségnek örvendő K&H hűsítő ligetek programot továbbfejlesztettük, és elindítjuk K&H állatbarát ligetek programunkat, hogy egy még változatosabb természetes környezetet hozzunk létre az iskolák, óvodák udvarán. Így a gyerekek és pedagógusaik amellett, hogy a növények jótékony hatásait élvezhetik, még az állatokat is közelebbről megfigyelhetik. A mostani fiatalok edukációja, a természet erejének megismertetése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő generációja alapvetőnek tekintse, hogy növényekkel, állatokkal vegye körbe magát, organikus egységet alkotva az élővilággal. Ennek a legharmonikusabb módja az, ha a gyermekek a természeti egység részeivé válhatnak, alkotóelemüknek tekinthetik magukat, hiszen közvetlen környezetükben jelen vannak a növények, állatok.”

A K&H állatbarát ligetek programra a magyar általános iskolák, középiskolák és óvodák pályázhatnak az www.allatbaratligetek.hu oldalon 2024. január 25-ig. A nyertes intézmények udvarán a K&H a 10 millió Fa Alapítvány szakmai együttműködésével egy 100 négyzetméternyi területet ültet be változatos, a rovarok számára is vonzó növényekkel 2024 márciusától. A kihelyezett madárodúknak, -etetőknek, -itatóknak és sünlakhelyeknek köszönhetően pedig a tollas és tüskés állatoknak is vonzó élőhelyet kínál. A program magában foglalja a gyermekek környezetvédelmi edukációját is, amely része a 10 millió Fa Alapítvány által összeállított oktatási anyag, valamint egy helybmegvalósuló játékos aktivitás is.