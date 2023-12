A biztosítási portál kiemelte: fokozott óvatossággal kell használni a karácsonyi gyertyákat, mécseseket, csillagszórókat, mivel ebben az időszakban megkétszereződik a tűzesetek száma. Az ünnepek alatt a gyertyákra, mécsesekre, csillagszórókra, zárlatos fényfüzérekre is figyelni kell, de a fűtőberendezések, például a kályhák is sok lakástűz forrásai.

A karácsonytól függetlenül érdemes füstjelzővel, illetve a gázfűtés esetén hitelesített, megbízható szén-monoxid-érzékelővel felszerelni az ingatlant - idézte a portál Besnyő Mártont, a Netrisk ügyvezető igazgatóját, aki arra is felhívta a figyelmet: ha mégis baj történne, akkor kulcsfontosságú a kárenyhítés, a káresemény gyors és pontos dokumentálása, ami megkönnyíti a kártérítési ügyintézést.

Tájékoztatása szerint a Netrisknél az idén kötött új lakásbiztosítások átlagos éves díja december közepén elérte a 35 ezer forintot.

Sok biztosítás díja az éves inflációval emelkedik - emlékeztetett a szakember, aki szerint érdemes lesz mindenkinek elővennie a lakásbiztosítását, mert lehetnek a meglévőnél kedvezőbb új ajánlatok, és jövőre nemcsak az évfordulón, de márciusban is lehet biztosítást váltani.