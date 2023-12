AHetes község önkormányzata ehhez a szükséges helyszínnel, a mai kor elvárásainak is megfelelő közösségi épülettel és a körülötte található, rendezett környezettel tud hozzájárulni. Így Hetesen nemcsak a karácsonyi készülődésről, hanem a faluközpont komplex fejlesztéséről is szóltak decemberben az év utolsó napjai.

Ősszel kezdődött meg a faluház külső-belső felújítása, mely otthont ad a mindenki számára nyitva álló szolgáltatásoknak, fodrászatnak, kozmetikusnak, postának. Itt kapnak helyet a nyugdíjas és civil szervezetek tevékenységeik, feladataik ellátásához. Ám nemcsak az épület, hanem a környezete is új külsőt kap. Eddig a bontási tevékenységek és belső falazási feladatok készültek el, valamint a tetőcsere valósult meg. Így a látványosabb megújulás még a jövő évben készül el az épületen. Várhatóan tavasszal az autóbuszváróhoz vezető járdaszakasz közlekedési felületének akadálymentesítése is megtörténik, illetve a faluközpontban buszöböl létesül. Ezen kívül a megállóhelyen új, több várakozót befogadni képes váróhelyiség is épül. A projekt célja, hogy az itt végzett közösségi szolgáltatásokkal Hetes község még élhetőbb és vonzóbb legyen.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00088 azonosítószámú, „Településfejlesztés Hetesen” pályázat 258,89 millió forintos százszázalékos támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból kerül finanszírozásra.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.