Az OTP Business Café eseménysorozatot azért hozták létre, hogy gondolatébresztő tartalmai hasznos ötleteket adjanak a sikeres vállalkozások irányításához, felépítéséhez. Köszöntő beszédében Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: „A digitalizációval mi nemcsak, hogy lépést tartunk, de a kihívásokra innovatív termékekkel, megoldásokkal reagálunk. Megteszünk mindent, hogy a szolgáltatásaink minél több korszerű csatornán, egyszerűen és biztonságosan legyenek elérhetőek. Ezzel párhuzamosan fiókhálózatunkat is folyamatosan fejlesztjük, idén több mint 30 bankfiókot újítottunk fel és négy új fiókot nyitottunk. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az összetett banki szolgáltatások esetében ügyfeleink igénylik tanácsadóink segítségét.”

Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói területének vezetője köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy 2017 óta háromféle válsággal kellett szembenéznie a vállalkozói szektornak épp úgy, mint a pénzintézeteknek. „Ahhoz, hogy sikeresen szembenézzünk a változó piaci környezettel, szükséges a folyamatos innováció és alkalmazkodási képességek fejlesztése” – mondta el a szakember.

Az idei év utolsó OTP Business Café rendezvényre ezúttal két inspiráló és a vállalkozások számára is rendkívül hasznos információkat megosztó vendéget hívtak.

Friderikusz Sándor Pulitzer-emlékdíjas, Prima Primissima-díjas újságíróval Gáspár Bence, az OTP Bank kommunikációs vezetője beszélgetett. A neves újságíró több ezer interjút készített eddigi pályája során, beszélgetőtársai történetei beépültek az ő életébe is, így úgy érzi, hogy tulajdonképpen 5-10 életet élt már le, ennek ellenére még ma is mindenre kíváncsi. A szakember kiemelte a folyamatos megújulás szükségeségét és beszélt arról is, hogy milyen fontos döntések, sikerek és kudarcok járultak hozzá sikereihez. „Minden kollégámnak azt szoktam mondogatni, ami egyébként egy korábbi munkatársam megfigyelése volt: mellettem dolgozva mindenki annyivá lesz, amennyit önmagáról feltételez. Aki elhiszi önmagáról, hogy a legtöbbre juthat, az valóban nagy dolgokra lesz képes. De, aki kishitű, az sajnos megreked. (…) Korábban nem nagyon dicsérgettem, alapnak tekintettem az emberfeletti teljesítményt. Mára rájöttem, hogy ha dicsérgetek, az fokozza kollégáim önbizalmát, azzal együtt pedig az elvégzett munka mennyiségét és minőségét” – fejtette ki Friderikusz Sándor. Az újságíró arról is beszélt, hogy véleménye szerint, ha valaki szenvedélyesen ragaszkodik a céljaihoz, azokat csak konfliktusok árán érheti el.

Az évzáró Business Café rendezvényen Négy generáció, egy munkahely – konfliktuspontok és együttműködési stratégiák többgenerációs környezetben címmel előadást tartott dr. Guld Ádám médiakutató. A kommunikációs szakember beszélt a fizikai és szellemi csúcsformákról, összefoglalta a különböző generációk jellemzőit a boomertől az alfáig. Kutatasai szerint nincs szignifikáns különbség a nők és férfiak között abban, hogy hány éves korukban érzik magukat a legbölcsebbnek vagy éppen a legfittebnek és mikor a legaktívabb a társasági életük. Beszélt arról is, hogy a többgenerációs munkahelyeken a következő eszközökkel javítható az együttműködés: edukáció, párbeszéd, megértés és elfogadás, negatív sztereotípiák mellőzése, szabályok közös lefektetése, változatos kommunikációs stílusok használata és generációs tudástranszfer.