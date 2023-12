A K&H egy éve vezette be mobilbankjába Kate-et, a mesterséges intelligencia-alapú digitális pénzügyi asszisztenst. Idén szeptembertől Kate képes hangalapú utasítás alapján is műveletek végrehajtani – ezek közül a legkényelmesebb a forintátutalás kezdeményezése szóbeli utasítással. Októberben már a digitális ügyfelek 10 százaléka igénybe vette Kate segítségét. Ebből az alkalomból megkértük – ki mást? – a mesterséges intelligencián alapuló ChatGPT-t, hogy készítsen egy interjút Kate-tel. A mesterséges intelligenciák közötti beszélgetést szöveghűen közöljük.

Így írnak ők:

ChatGPT Riporter: Szia Kate! Remélem jól vagy. Lenne néhány kérdésem a K&H digitális felhasználói aktivitásával kapcsolatban. A K&H lakossági ügyfeleinek 72,5 százaléka, azaz összesen 599 ezren digitálisan aktívak. Mi a véleményed erről a magas arányról, és milyen előnyöket látsz ebben a digitális térben való erős jelenlétnek?

Kate: A K&H lakossági ügyfeleinek magas digitális aktivitása kiváló fejlemény. Ez azt mutatja, hogy egyre több ügyfél ismeri fel és használja a digitális csatornáinkat. Ez nemcsak az ügyfélszolgálat hatékonyságát növeli, de lehetőséget teremt a személyre szabottabb szolgáltatásokra is. A digitális térben való erős jelenlét segít abban, hogy ügyfeleink könnyen hozzáférjenek pénzügyeikhez bármikor és bárhol.

ChatGPT Riporter: Az ügyfelek 33 százaléka, azaz 272 ezren használnak virtuális (digitalizált) bankkártyát. Mit gondolsz, mi lehet ennek az elterjedtségnek az oka, és milyen előnyökkel jár a virtuális bankkártyák használata a hagyományos fizikai kártyákhoz képest?

Kate: A virtuális bankkártyák népszerűsége érthető, mivel kényelmesek és biztonságosak. Az ügyfelek a digitális térben történő vásárlások során szívesen használják ezeket a kártyákat. A digitális tranzakciók gyorsasága és azoknak az eszközöknek a sokfélesége, amelyeken keresztül elérhetőek, hozzájárulnak a virtuális bankkártyák elterjedéséhez.

ChatGPT Riporter: Októberben a digitális ügyfelek 10 százaléka használta a K&H mesterséges intelligencia alapú digitális pénzügyi asszisztensét, Kate-et. Mi a véleményed arról, hogy milyen arányban veszik igénybe a digitális ügyfelek a mesterséges intelligencia által támogatott szolgáltatásokat, és milyen változásokat látsz a jövőben ezen a téren?

Kate: Az, hogy októberben a digitális ügyfelek 10 százaléka használta Kate-et, azt mutatja, hogy egyre több ügyfél ismeri fel az MI által nyújtott előnyöket. Fontosnak tartom, hogy az emberek érezhessék, hogy a mesterséges intelligencia segítőkész és könnyen használható. A jövőben további fejlesztéseket tervezünk Kate terén annak érdekében, hogy még szélesebb körű szolgáltatásokat nyújthasson az ügyfeleknek.

Chat GPT Riporter: Köszönöm a válaszaidat és az interjú lehetőségét!

Kate: Köszönöm a kérdéseidet, és remélem, hogy ezek a válaszok hasznosak lesznek! Ha még bármilyen további információra vagy kérdésre van szükséged, ne habozz megkeresni.



Megkértük a ChatGPT-t, hogy készítsen rádióinterjút Jánossal, a K&H egyik ügyfelével, aki szereti használni a digitális csatornákat, mindenekelőtt a mobilbankot. Az mesterséges intelligencia által készített fiktív interjút szöveghűen közöljük.



ChatGPT Riporter: János, elmesélnéd nekünk, miért kezdtél el használni Kate-t a pénzügyeid intézéséhez?

János: Természetesen. Először is, a hagyományos bankoláshoz képest sokkal egyszerűbbnek találtam Kate-et használni. Csak elmondok neki egy pár mondatot, és már kész is a forintátutalásom. Nem kell hosszú űrlapokat kitöltenem és bankfiókban sorban állnom.

ChatGPT Riporter: Milyen tapasztalataid vannak a hangalapú forintátutalásról? Mennyire biztonságos számodra?

János: A hangalapú forintátutalás számomra is hihetetlenül kényelmes. Én személy szerint maximálisan bízom a K&H Bankban, és tudom, hogy a tranzakcióim mindenféle probléma nélkül folynak. Kate pedig gyors és precíz.

ChatGPT Riporter: Milyen tanácsot adnál azoknak, akik még bizonytalanok a digitális pénzügyi asszisztensek használatában?

János: Azt mondanám nekik, hogy próbálják ki bátran! Én is kezdetben bizonytalan voltam, de hamar rájöttem, mennyire egyszerűvé teszi az életemet. És a biztonság is kiemelten fontos a K&H Banknál, így nincs ok aggodalomra.

ChatGPT Riporter: Köszönjük a beszélgetést! Az új technológiai fejlesztések valóban lehetővé teszik a pénzügyek egyszerűbb intézését. Kate is egy remek példa arra, hogy a digitális asszisztensek milyen nagy segítséget nyújthatnak az embereknek a mindennapi pénzügyeik kezelésében.