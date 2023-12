Az áruhitelezés ugyanakkor profitál a visszafogott költésekből – az emberek csak azt az eszközt veszik meg, amire tényleg szükségük van –, igaz az infláció miatt jóval drágábban, mint tavaly - kommentálta az MNB adatait Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Felemás helyzetben várja a karácsony előtti heteket a fogyasztási hitelpiac. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén októberben hathavi mélypontra zuhant a lakosság által felvett személyi kölcsönök összege - hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A folyósított személyi kölcsönök összege 43,9 milliárd forint alatt maradt, ami közel 3 milliárd forinttal múlja alul a szeptemberi 46,7 milliárd forintot, és 14 százalékkal az augusztusi 50,1 milliárd forintot közelítő összeget.

Miután az elmúlt év végén az energiapiaci bizonytalanság, a megugró infláció és az egyre gyorsabban emelkedő kamatok alaposan visszavetették a hitelkeresletet is, a mostani, egyébként igen szerény adat is több mint harmadával magasabb folyósítást jelent, mint egy évvel korábban. Az év 10 hónapjában folyósított 435 milliárd forint is időarányosan 3 milliárd forinttal magasabb, mint az egy évvel korábbi személyi kölcsön felvétel. Mindez annak fényében még kedvezőbb, hogy ugyanezen időszak alatt a lakáshitel piac 58 százalékkal zuhant.

A „semmihez” képest nő nagyot a személyi hitelezés

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a következő hónapokban az éves összevetés majdhogynem értelmét veszti, hiszen személyi hitel piac összezuhanását mindennél jobban mutatja, hogy tavaly decemberben mindössze 26,5 milliárd forintnyi személyi kölcsönt tudta kihelyezni a bankok. Ilyen alacsony folyósításra utoljára - a covid kitörését követő személyi hitelekre vonatkozó 5 százalékos kamatplafon hónapjait nem számítva - utoljára 2018 januárjában volt példa.

Az éves bázison történő jelentős bővülés Gergely Péter szerint így még akkor is borítékolható, ha az elmúlt hónapok lassulása azt mutatja, hogy a háztartások a javuló makrogazdasági adatok közvetlen hatását még nem érzik, vagy, ha igen, akkor a korábban felélt tartalékaikat építik újjá ahelyett, hogy komolyabb beruházásba kezdjenek, amihez szükség lehet a személyi kölcsönök 2,1 millió forintot meghaladó átlagösszegére. Már csak azért sem várható drasztikus felívelés a pénzügyi szakértő szerint, mert a személyi kölcsönök kamatai megdermedtek: az átlagos hitelkamat októberben 19,31 százalék volt, ami alig 18 bázisponttal marad el a januári csúcstól, amikor az infláció nem 9,9, hanem 25,7 százalék volt.