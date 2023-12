A településen 10 éve jelen lévő segélyszervezet közbenjárásának köszönhetően a Vantage Towers AG egy új adótornyot telepített a Fő utcai központ területére, melynek köszönhetően három kilométeres körzetben javul a térerő és lesz gyorsabb ezáltal az internet. – Elérhetővé vált a 4 és az 5G hálózat is a település lakói számára, eddig két szolgáltató élt a lehetőséggel és abban bízunk, hogy a harmadik szolgáltató is csatlakozni fog, így minden mobilhálózat esetében jobbá válhatna a vétel, mondta Kirizs Zsolt polgármester az átadón, ahol részt vett Lévai Anikó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete is.

Budai J. Gergely a beruházó cég elnök-vezérigazgatója elmondta, az 51,5 méter magas tornyon több szolgáltató osztozik, amely a Vantage Towers filozófiájába is tökéletesen illik, hiszen mi arra törekszünk, hogy egy torony legyen a településen. Példaértékű összefogás született, hiszen a bázisállomást 70 millió forintból megépítettük és a használati díjról, amelyet a Vodafone és a Magyar Telekom fizetne, lemondtunk és az összeget az Ökumenikus Segélyszervezet a jövőben a kastélyosdombói célok megvalósítására fordíthatja – mondta Budai J. Gergely.