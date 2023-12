Pénteken újraindultak a harci cselekmények a Gázai övezetben, és a közel-keleti biztonsági helyzet továbbra is aggodalomra ad okot világszerte - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta: a legfontosabb cél továbbra is az eszkaláció elkerülése, annak megakadályozása, hogy a terrorellenes műveletek országok közötti háborúvá alakuljanak át. Azt írta, a helyzetről telefonon egyeztetett Abdallah Bouhabib libanoni külügyminiszterrel, akivel egyetértettek abban: minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy ne nyíljanak újabb frontok Izraelben vagy a szomszédságában. Szijjártó Péter örömtelinek nevezte, hogy a libanoni kormány is a helyzet eszkalációjának megakadályozásában érdekelt.