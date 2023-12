A hitelintézet szakértői 4 pontban összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat a konstrukcióról, hogy tisztázzák a félreértéseket, felfrissítsék az igénylés, az elbírálás és a folyósítás módjával, valamint az elérhető hitelösszeggel kapcsolatos ismereteket.A szabadon felhasználható személyi kölcsönök népszerűségének erősödését jelzi, hogy a megelőző év azonos időszakával összevetve megugrott az igénylések száma 2023 első kilenc hónapjában. Az OTP Bank saját statisztikái szerint 2022-höz képest különösen a harmadik negyedévben következett be jelentős, a folyósított hitelek számában 25, összegében pedig ennél is nagyobb, 31 százalékos növekedés, ami egyfajta trendfordulóra is utal. Míg a korábbi években jellemzően a márciustól májusig terjedő időszakban futott fel az igénylések száma, majd júniustól fokozatosan mérséklődni kezdett az érdeklődés, addig idén a csúcspont augusztusra tolódott, és csak szeptemberben indult el a visszaesés. Ugyan a személyi kölcsönök népszerűsége növekedett, azonban még mindig sok a tévhit a szabadon felhasználható hitelekkel kapcsolatban.

4 tévhit, 4 válasz