A szakember a vezérigazgatói pozíciót 2024. január 1. napjától tölti be. A harmincéves gyógyszeripari tapasztalattal rendelkező leendő vezérigazgató célja, hogy a hazai ellátásbiztonság bástyájának számító cég tovább erősítse pozícióit a magánpatikai és kórházi szegmensben. Füzesi Judit közel harminc éve felsővezetőként dolgozik a hazai gyógyszer-kereskedelmi szektorban, melynek fejlődését így egészen a kezdetektől fogva tevékenyen alakította. A közgazdász végzettségű szakember korábban többek között a Bellis Gyógyszerkereskedelmi Rt-t, illetve az ICN-Valeant Pharma magyarországi képviseletét is vezette. A Hungaropharmához 2011-ben érkezett, először a kereskedelmi és marketing vezérigazgató-helyettesi posztot töltötte be, az utóbbi évben pedig általános vezérigazgató helyettesként vett részt a vállalat irányításában. „Hatalmas megtiszteltetés vezérigazgatóként képviselni a legnagyobb múltú hazai gyógyszer-nagykereskedőt. Tisztában vagyok a poszttal járó felelősséggel, hiszen nemcsak a több mint kétezer hazai patikának és a kórházaknak szállítunk készítményeket, hanem rajtuk keresztül közel tízmillió magyarhoz juttatjuk el a gyógyulás, az egészség megőrzésének lehetőségét” – nyilatkozta Füzesi Judit. A korábbi elsőszámú vezető, Dr. Feller Antal vezérigazgató, valamint Sz. Kis László gazdasági vezérigazgató-helyettes sikeres és gazdag szakmai életpályájukat lezárva az idei év végével nyugdíjba vonulnak.

Az új vezérigazgató munkáját a Hungaropharma Vállalatcsoport élén a jövőben három új vezérigazgató-helyettes segíti. A cég egyik stratégiai fontosságú leányvállalata, a Bellis Egészségtár Kft. ügyvezetői posztjáról üzleti vezérigazgató-helyettesként érkezik a vezetőségbe Dene László. A logisztikai és technológiai területért a jövőben a cégcsoport korábbi operációs igazgatója, Nagy Andor felel majd. Szintén csatlakozik a menedzsmenthez pénzügyi vezérigazgató-helyettesként Dr. Felsmann Balázs, aki a Corvinus Egyetem docensi posztjáról igazol vissza az üzleti világba, ahol korábban évtizedeket töltött nagyvállalatok gazdasági irányítójaként. A stratégiai fontosságú gyógyszer-nagykereskedőt egy felkészült és erőteljes, összesen közel százévnyi gyógyszerpiaci, logisztikai és vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező felsővezetői csapat irányítja 2024 januárjától. Az alapításának 75. évfordulóját jövőre ünneplő nagymúltú cég az elmúlt évtizedben sikeres stratégiát hajtott végre, melynek köszönhetően szolgáltatásai folyamatos bővítése mellett új alapokra helyezte Magyarország gyógyszerellátásának biztonságát. Két ütemben, közel 11 milliárd forint beruházásával készültek el a régió legmodernebb gyógyszerlogisztikai központjai, a 2021-ben átadott első létesítmény segítségével valósult meg a hazai koronavírus-vakcinák tárolása és elosztása. A zászlóshajónak számító anyavállalat mára kilenc, a maga területén meghatározó céget tömörítő csoportot épített fel. Az egyedülálló vertikális gyógyszeripari integráció tagjai teljes körű megoldásokat nyújtanak a hazai gyógyszer- és egészségügyi termékek piacán, a patikai marketingmegoldásoktól a gyógyászati segédeszközökig. „A Hungaropharma Vállalatcsoport a hazai egészségügyi szektor, ezen belül a gyógyszer-kereskedelem töretlen szakmai és üzleti fejlődésének megkerülhetetlen szereplője. Mi rendelkezünk azokkal a gyógyszerpiaci tapasztalatokkal, logisztikai kapacitásokkal és végül, de nem utolsósorban a nemzetközi trendekkel összhangban lévő üzleti stratégiával, amellyel a hazai gyógyszerpiac működése felelősséggel, valamint biztonságosan fenntartható” – mondta Füzesi Judit, a Hungaropharma leendő vezérigazgatója.