A kaposvári Lamello Kft.-nél 84-en dolgoznak, közel 70 százalékuk asztalos szakmunkás, faipari technikus. A betanított munkások között olyanok is megtalálhatóak, akik korábban pék vagy lakatos munkakörben dolgoztak. Dévai Miklós társigazgató kiemelte: rövidesen négy új kollégát kívánnak felvenni, köztük két CNC-gépkezelőt. Azt mondta: nagyon nehéz az utánpótlás, ezért meghatározó szerepe van a képzésnek. Cégük az elmúlt három évben nyolc dolgozó oktatását oldotta meg, akadt, aki asztalosnak tanult, más a CNC-gépkezelői képesítést szerezte meg. Úgy tervezik, hogy 2024-ben három dolgozónak biztosítják a tanulást.

– Általános iskolai végzettséggel a legnehezebb elhelyezkedni, de azoknak sem könnyű állást találni, akik csak érettségivel rendelkeznek – mondta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. – Az élethosszig tanulás irányába mozdult el a világ. A nagyobb cégeknél a dolgozók oktatása könnyebben megoldható, de a kisvállalkozásoknál nehéz megszervezni, lebonyolítani a programot, s pótolni a tanulás miatt kieső munkatársat.

Vas Zoltán, a bárdudvarnoki Mezővas Kft. ügyvezető igazgatója szerint jó agrár középiskolák működnek Somogyban, csakhogy kevés fiatal vállalja azt a leterhelést, ami a mezőgazdaságra jellemző. – Az állattartóknál állandó a munka, a növénytermesztésben is tavasztól nyárig szinte megállás nélkül dolgoznak, aratáskor időnként szombat, vasárnap is dolgozni kell, ami sok fiatalnak nem tetszik – mondta. – Ezért inkább a meglévő szakképesítéssel más céghez jelentkeznek.

Szakképesítés, jó kommunikációs készség: a Somogy Kéményseprő-Mester Kft.-nél ez elvárás, felvételinél előnyt jelenthet az előző munkahely kedvező ajánlása is. Farkas Tímea ügyvezető azt mondta: nyolc általánost végzett vagy betanított munkást nem alkalmaznak. – A kéményseprő is hiányszakma. Sokat dolgoznak, 2023-ban csaknem 1000 kéményt vizsgáltak át kollégáim, és várhatóan 2024-ben is hasonló mennyiségű feladatot kapnak – mondta Farkas Tímea. – Ehhez biztos szakismeret, kellő gyakorlat kell.