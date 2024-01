Egészséges munkahely

A KVGY Zrt. nem csak az anyagi juttatásokkal értékeli a dolgozóit, hanem a munkatársak jólléte is fontos a menedzsment számára. A vezető beosztásban lévő munkatársak menedzserszűrésen vehetnek részt, a gyár többi dolgozója pedig a Kaposvári Egészségházban ingyenes egészségügyi szűrésekre mehet el. De arra is odafigyelnek, hogy a dolgozók többsége egy műszakban dolgozzon és elindították a közelmúltban a kismama műszakot is. De arra is nagy gondot fordít a KVGY vezetése, hogy a nyugdíjas kollégák kezét ne engedjék el, velük évente találkoznak.