Folyamatosan érkeznek a megrendelők az egyik Honvéd utcai ruhaszervizbe. A varrógépek nem pihennek Horváth Judit üzletében. – Folyamatosak a megkereséseink, férfiak és nők vegyesen hoznak be ruhákat javítani, vagy cipzárcserére, nadrágfelhajtást elkészíttetni – mondta a varrónő. Sokszor régi ruhákat is elhoznak a vásárlók, amelyeket be kell szűkíteni, de olyan is van, amihez toldunk. Ha még jól is néz ki, akkor természetesen elkészítik a kért módosítást.

Fotó: Lang Róbert

Háztartási kisgépek javításával egyre kevesebben foglalkoznak a városban. Az egyik szerviz tulajdonosa már több évtizede javítással foglalkozik, azt mesélte: elsősorban kávéfőzőket visznek hozzá, de szerinte az a trend, hogy inkább új gépeket vásárolnak az emberek. Sokszor ugyanis drágább az alkatrész, mint maga a kávéfőző. Ezért tart olyan régi gépeket is, amelyekből alkatrészt tud kinyerni. Az ugyanis pénzkérdés, hogy egy háztartási kisgépet megjavíttatnak-e, vagy újat vesznek helyette.

Az egyik Dózsa György utcai szervizben gyakorlatilag bármibe újra életet lehelnek a műszerészek, náluk folyamatosan vannak megrendelések, nyáron még a Balaton-part is hozzáadódik területükhöz, ahova ki is szállnak szerelőik.

– Kis és nagy gépekkel is foglalkozunk, a legnagyobb márkákat javítjuk és az tapasztalat, hogy míg régebben kevesebb javítás volt, most egyre több a garanciaidőn belüli javítás – mondta Knoch Eszter, a Rotech Kft. ügyvezetője. A kisgépek esetében megnézik a megrendelők, hogy mennyibe kerül, ha ugyanis drága a szerviz, inkább itt is újat vásárolnak.

– Évente több ezer munkalapunk van, amibe beletartoznak a kis és nagy gépek, a garanciális és azon túli javítások, valamint a televíziók is, igaz abból csak egy márkát vállalunk. Az biztos, hogy nagyon el vagyunk havazva a javításokkal, kevesen vagyunk – tette hozzá Knoch Eszter. Szakemberek ugyanis nem tolonganak az üzletben munkáért, habár vannak időnként tanulók gyakorlaton, de vagy nem akarnak maradni, vagy nem felelnek meg a munkára. Itt ugyanis eléggé összetett a szakemberek feladata, hiszen nemcsak gépek javításával foglalkoznak, de klímát is telepítenek és villanyt is szerelnek.

Csupán három órásmester szerel Somogyban

Elemcsere és javíttatás miatt térnek be sokan Hodics Attiláék Teleki utcai üzletébe. – Ha valaki szereti és ragaszkodik az órájához az visszajön és megjavíttatja. Van olyan is, aki behozza javíttatni az órát és vesz egy másikat, hogy amíg készül, addig se maradjon óra nélkül. Vannak olyan vevők is, akik régi faliórát visznek be javítani a nagy múltú üzletbe.

Hodics Attila kiemelte, tudomása szerint csak hárman foglalkoznak Somogyban órajavítással, mindannyian Kaposváron.