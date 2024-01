– Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az egyik 28 grammos tejszelet 175 forint helyett, csak 158 forintba kerül – hívta fel a figyelmet a bolti dolgozó a hangosbemondón keresztül az egyik kaposvári bevásárlóközpontban. Más termékek árát is felsorolták az üzletben, az ajánlatot azonban kevesek hallották. A vásárlók csak „szállingóztak” a boltban. A legtöbben kis kosárral a kezükben válogattak az akciós termékek között, jól megpakolt bevásárlókocsit alig lehetett látni.

– Sok minden megmaradt az ünnepekről, ezért most keveset vásárolok. Ráadásul év eleje is van, ilyenkor amúgy sem szoktam sok mindent venni – mondta el érdeklődésünkre egy vásárló. Pedig most lenne érdemes vásárolni, mert nagyon sok üzletben jelentős akciókat hozott az új év.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője elmondta, szupermarketeikben több mint 900, az Interspar hipermarketekben 1200 akciós ajánlattal indították el 2024-et. – Az ünnepek sajnos sokak pénztárcáját megterhelték, ezért az év első hónapjában még jobban odafigyelünk arra, hogy miként spóroljanak a vásárlók – hangsúlyozta. A kommunikációs igazgató hozzátette, a következő hetekben minden alkalommal elérhetővé válnak olyan árucikkek, melyeknél bizonyos mennyiség megvásárlása esetén, akár 50 százalék kedvezményben részesülhet a vásárló.

Ságiné Papp Nikoletta kaposvári bolttulajdonos megkeresésünkre elmondta, vásárlóik kifejezetten árérzékenyek, főleg az Erdősor utcai boltjukban, ahová nagyon sok nyugdíjas jár nap, mint nap. Ezért sem módosítottak áraikon januárban.

– Az év elején egyébként is kevés a vásárlónk, akik bejönnek, leginkább az akciós termékeket keresik – emelte ki Ságiné Papp Nikoletta.

Egy másik kaposvári boltban is a tavalyi áron kínálják portékáikat. Baracskai Eszter, az üzlet tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, az egyik fagyasztott pékáruval foglalkozó cég már decemberben jelezte nekik, hogy január közepén biztosan drágítja a termékeit. Hozzátette, az előrejelzések szerint más portékákért is többet kell majd fizetni néhány hét múlva.