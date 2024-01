A kaposvári Borda Gépipari Kft.-nél döntően ötvözetlen acélt, alumíniumot és rozsdamentes acélt használnak fel a gyártás során, 2023-ban 25 millió forintért vettek alapanyagot, 2024-ben csaknem 30 millió forintot terveznek. Borda György ügyvezető azt mondta: tavaly év elején egyes termékek drágultak, később csökkent az áruk, alapvetően a kereslet-kínálat határozza meg az alapanyagok összegét. Már elkezdték a termelést, a gépalkatrészeket holland és osztrák piacra gyártják.

– Az új évben hatszázalékos alapanyagár-emelést terveztünk – mondta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) igazgatója. – Tavaly közel 5,5 milliárd forint volt az anyagköltségünk, 2024-ben több mint 5,7 milliárd forintért vásárolunk egyebek mellett acélterméket, vörösrezet, rozsdamentes acélt és lemezárut. Utóbbiból több száz tonnát rendelünk az egyik nagy hazai kereskedelmi társaságtól. Ezen a téren is több minden változhat, az ezüst és a réz árát alapvetően a világpiaci folyamatok határozzák meg.

A KVGY, amely legutóbb a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Somogy környezetvédelméért díját nyerte el, a téli leállás után szerdán indította el az alkatrész-, illetve a berendezésgyártást, és fokozatosan újabb területeken kezdik a munkát. A társaság 350 alkalmazottnak biztosít megélhetést, a tavaly megvásárolt kaposújlaki üzemükben is folyamatosan 11-en dolgoznak.

A kaposvári tejüzemben 2024-ben csak a dobozos tejhez szükséges csomagolóanyag-­beszerzésére nagyjából 600 millió forintot költenek, és úgy tervezik, hogy közel kilencmilliárd forint értékű nyers tejet dolgoznak fel. Szommer Gábor kereskedelmi vezető azt mondta: több mint 20 millió poharat és ennyi fedőfóliát vásárolnak, továbbá négymillió gyűjtőkartonra is szükségük lesz. Csomagolóanyagokra összességében csaknem 1,5 milliárd forintot szánnak a 2024-ben közel 20 milliárd forint forgalmat tervező vállalatnál.

Húszmillió poharat használnak fel az idén a kaposvári tejüzemben

Fotó: Lang Róbert

Szommer Gábor azt is közölte: a főbb alapanyagok ára januárban egyelőre nem változott. Február végéig cégük sem vizsgálja felül a termékeik árát annak ellenére, hogy decemberben 10 százalékos béremelésről döntöttek. A megemelt fizetést januári fizetésükkel kapják meg a dolgozók. A társaság exportra is szállít, a meglévő nyugat-európai piacokon kívül 2-3 év múlva nagyobb tételben kívánnak majd tejterméket értékesíteni Boszniában, Szerbiában és Romániában is.

Tavaly csökkent, idén emelkedik az acéltermékek ára

A Somogyi Hírlap top 100 listáján a 28. helyen áll a segesdi Ferrokov Kft. Tallián Bálint ügyvezető hangsúlyozta: a tavalyi acéltermék-árcsökkenésnek vége, várhatóan rövidesen kezdődik a növekedés. A 2024-es beszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokra épp most készülnek, szerinte néhány acélterméknél az idén akár tízszázalékos drágulás is bekövetkezhet, sőt, egyes esetekben még ennél is meredekebb kilengésre van kilátás.