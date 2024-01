Egymásnak adják a kilincset a vásárlók a szenyéri kisboltban. Néhány napja már megújult környezetben vásárolhatnak. – Az élelmiszer mellett üdítőt, csokoládét vettem, örülök, hogy helyben van bolt és elég bőséges a kínálat – mondta el Balázsné Gyarmati Tünde. Szerinte az árak sem magasak, ugyanannyiba kerülnek, mint bármelyik kisebb üzletben. Egy szenyéri kisfiú üdítőt vett, de a édesanyjától kapott pénzből egy csokitojás is kikerült, amit jóízűen majszolt el már a bolt előtt.

Némethné Szücs Gyöngyi két éve dolgozik az üzletben eladóként. – A pékáru, a felvágott és a tejtermék fogy a legjobban – mondta az eladó. Reggel hat órától délig és délután négytől hatig vannak nyitva. – Sokkal gyorsabb a kiszolgálás, itt is vonalkódot olvasunk le, és nemsokára a zöldségeket sem kell külön mérni – jegyezte meg az eladó.

Fotó: TIBOR KOVACS

Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere elmondta: a településen mindössze ez az egy bolt található, mely a Magyar Falu Programnak köszönhetően teljesen megújult. – Bolt nélkül nem működhet egy település, itt minden alapvető élelmiszert be tudnak szerezni, legközelebb Böhönyéig vagy Mesztegnyőig kell utazni – emelte ki a polgármester.

Végh István 2021 végén nyert százmillió forint támogatást és ehhez önerőt hozzátéve a gadányi és a szenyéri boltot is fel tudta újítani. – A folyosón lévő képeken látszik, hogy honnan indultunk. A gadányi boltban beázott a tető, rohadtak a falak, a vasszerkezetes ajtót, ha nagyon becsuktam, ki akart esni a helyéről, a szenyériben is volt munka bőven – mondta el a vállalkozó.



A faluban csak „Boltos Pistiként” ismert vállalkozó hozzátette: új polcrendszereket, korszerű hűtőket állítottak szolgálatba. Örülnek is a helybéliek, a számítógépes rendszeren keresztül gyorsabb a fizetés. – Egy település nem létezhet bolt nélkül, próbálunk mi is akciózni, tudjuk, hogy nem a havi bevásárlást végzik el nálunk, de nem kell a buszon cipelniük az üdítőket. Végh István azt tervezi, hogy a kereskedőktől nagyobb mennyiséget rendel, hátha így még kedvezőbben tudja kínálni boltjai portékáit. Családjában, felmenői után Végh István a negyedik generációs kereskedő. – Tettem egy kitérőt külföldre, Svájcban dolgoztam, addig édesanyám dolgozott a boltban, majd visszavettem tőle, de azért kicsit még besegít – mondta el a kereskedő.

Fotó: TIBOR KOVACS