Népszerű az engedményes nyugdíjazás, ezrével engedik el a munkát 40 év után

A nyugdíjkorhatár nem változik 2024-ben, továbbra is marad 65 év, és folytatódik a Nők 40 Program is. A nők engedményes nyugdíjazása Somogyban is népszerű, a kormányhivatal tájékoztatása szerint tavaly 924 nő élt a kedvezményes öregségi nyugellátással.

Góz Lilla Góz Lilla

Fotó: Lang Robert Kaposvar

Pintér Anikó 2022 novemberében ment nyugdíjba, a Nők 40 Program lehetőségét kihasználva. Banki ügyintézőként és menedzseri asszisztensként dolgozott. – Nagyon örültem, hogy megérhettem ezt a kort és elmehettem nyugdíjba 40 év munkaviszony után. Biztonságot és szabadságot jelent, most van időm tornázni, kirándulni, színházba menni, nem kell mindig a kar­órámat nézni – mondta el a kaposvári nyugdíjas. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatója elmondta: női pedagógusaik közül a jogosultak négyötöde ment el nyugdíjba a Nők 40-ben, közülük néhányat foglalkoztatnak vissza az iskolákban. – Az unokázás mellett az idős szülők ellátása is komoly feladatot jelent, de vannak, akik élvezik a több szabad­időt, mert végre többet hódolhatnak hobbijuknak, kirándulnak, utaznak – jegyezte meg a főigazgató. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2011-ben, a Nők 40 Program bevezetésének évében 1842-en választották a nők kedvezményes öregségi nyugdíjat. Azóta a vármegyében a Nők 40-et igénybe vevők száma 900–1000 fő körül mozgott, 2023-ban 924 volt. A nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes öregségi nyugdíjára vonatkozó lényeges jogosultsági feltétek a jogszabály 2011. évi hatálybalépése óta nem változtak. Az veheti igénybe, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Ebbe nem számítanak bele az iskolai tanulmányok, illetve a munkanélküli ellátások, és legalább 32 év tényleges, munkával szerzett keresőtevékenységet jelent. Utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha a jogosult egy gyermeke súlyosan fogyatékosnak minősül. Az öt- vagy többgyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenthetik a szolgálati időre vonatkozó feltételt. Az idén még biztos, hogy nem változik A Nők 40 Programban 2011 óta több, mint 300 ezer nő ment nyugdíjba. Egyes gazdasági szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a nők kedvezményes nyugdíja bevezetésének évében, 2011-ben a nyugdíjkorhatár 62 év volt – és ehhez igazították az előírt jogosító idő legalább 40 éves hosszát –, amely azóta 65 évre emelkedett. Így nem zárható ki, hogy a későbbi években a 40 éves feltételt 43 évre emeljék. Ez azonban 2024-ben még biztosan nem fog megtörténni. Az érintetteknek azt javasolják, indítsanak adategyeztetési eljárást, melyet elektronikus úton, ügyfélkapus belépéssel tehetnek meg a magyarorszag.hu honlapon keresztül, így összesíthető a megszerzett jogosító és keresőtevékenységgel szerzett idő, amelyek alapján már könnyen meghatározható a jogosultság legkorábbi beálltának időpontja.



