– Jólesett az elismerés, hosszú évtizedek óta dolgozom a szakmában, szeretem a munkámat és a közeget, ami körbevesz – mondta Borda György, a kaposvári Borda Gépipari Kft. ügyvezetője. – Érdekelnek az új feladatok, leköt a műszaki-technológiai fejlődés, szerintem a szakma szépsége az alkotómunka, amit nem lehet megunni.

Borda György 1943-ban született Kaposváron, előbb a Pécsi utcai általános iskolába járt, később a Május 1. útiban (mai Kodály Zoltán iskola) folytatta tanulmányait, nyolcadikban az egykori 503. sz. szakmunkásképzőbe esztergályosnak jelentkezett. Úgy érzi: a pályaválasztás erőteljesen meghatározta az életét. Az iskola befejezése után a cukorgyárban helyezkedett el, kezdő órabére öt forint 10 fillér volt.

– Szerencsés voltam, több idős mester segített a cukorgyárban, ahol 1969-ig dolgoztam. Sok feladattal megbíztak, sikerült elmélyedni a szakmában, tengelyeket éppúgy készítettünk, mint szivattyúházakat vagy alkatrészeket is. A 60-as években még hatnapos munkarend volt, szombaton is bejártunk a céghez, ráadásul a cukorgyári kampány alatt – szeptembertől januárig – három műszakban dolgoztunk. Éreztem, hogy jó lenne továbbtanulni, ezért később beiratkoztam a gépipari technikumba, ahol általános gépésztechnikus képesítést szereztem. Hosszú évek múlva két szakmában – lakatos, esztergályos – mestervizsgát tettem.

Borda György szerint fél évszázad alatt markánsan átalakult a technika, akárcsak a képzés. Olyan új szakmák jelentek meg, melyekről 30 éve még nem lehetett hallani, a számítástechnika teljes mértékben átszövi a termelést, a fiatalok modern iskolai és céges műhelyekben leshetik el a szakmai fortélyokat. A vállalkozók viszont azzal szembesülnek: egyre bonyolultabb az utánpótlás biztosítása. – Nem babra megy a játék, szinte valamennyi ipari szakmában a mostaninál több fiatalra van szükség – mondta.

Színház, vízpart és ötkilós ponty kell a pihenéshez

Borda György az egykori Kaposvári Vas és Fémipari Vállalatnál a forgácsolóműhely művezetője volt, onnét igazolt át a Csepel kaposvári üzemébe, ahol 1977-től 1992-ig üzemvezetőként dolgozott. Részlegében több mint 100 munkást foglalkoztattak, a hazai megrendeléseken kívül exportra is dolgoztak: többek közt orosz, német és iraki munkát is kaptak. Életében emlékezetes esztendő volt 1992: akkor indította egyéni vállalkozását, 1997-ben jegyezték be a kft.-t, melyet a mai napig irányít. A gépalkatrészeket részben osztrák és holland vállalkozásoknak készítik, a tíz dolgozót alkalmazó vállalkozás is megérezte az energia-, illetve alapanyag-drágulást valamint a nyugat-európai piacon a keresletcsökkenést.

– Aki tudatosan fejleszti cégét, termékeit, az jó eséllyel bebiztosíthatja a továbbjutását – hangsúlyozta Borda György, aki szabadidejében sem unatkozik. Szívesen járnak színházba és tavasztól őszig örömmel igyekeznek minél több időt eltölteni a család balatonlellei nyaralójában. A sport – foci, kézilabda – fiatal kora óta közel áll szívéhez, akárcsak a horgászat, utóbbi időben egyik legnagyobb fogása egy ötkilós ponty volt.