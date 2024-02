Nagy a mozgolódás az építőiparban és az ingatlanszektorban, egyre átfogóbban jelennek meg a fenntarthatósági szempontok, hiszen a klímacélok elérésének egyik sarokköve az épített környezet energia- és alapanyag-igényének mérséklése. Ennek ösztönzése érdekében a szabályozási környezet is egyre szigorúbb. 2025-től már több hazai cégre is érvénybe lépnek a fenntarthatósági gyakorlatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek: részben az Európai Fenntarthatósági Jelentési Szabványok (ESRS) szerinti fenntarthatósági jelentés, részben az idén január 1-jén életbe lépő hazai ESG törvény által meghatározott ESG beszámoló miatt is. Mindehhez segítséget jelenthet, hogy az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a napokban elindította azt az online elérhető nyilvántartást, ami az építési termékekre vonatkozóan elérhetővé teszi a műszaki és környezeti információkat.

„Az építőipar és az ingatlanszektor globálisan az energiafelhasználás mintegy 40 százalékáért felelős, ugyanakkor a hazai gazdaság számára igencsak meghatározó szektorról beszélünk, hiszen a GDP 23 és a nemzetgazdasági beruházások 33 százalékát képviseli. A cél tehát nem az ágazat visszafogása, hanem a fenntarthatóbb működésre való átállás támogatása. Ennek érdekében egyrészt saját hitelezési portfóliónkban 2030-ra a cementgyártásban 16, az acélgyártásban 14, az ingatlanszektorban pedig 38 százalékkal csökkentjük az üvegházhatású gázkibocsátást. Másrészt támogatjuk azoknak a jó gyakorlatoknak a bemutatását, amelyek a szektor egyéb szereplőinek számára útmutatást, segítséget adhatnak a zöld átállásban. Ilyen például a KÉSZ Csoport, amely elnyerte a K&H családi vállalatok kiválósági díjat fenntarthatóság kategóriában” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

a szemlélet nem elég, stratégiai és operatív szinten is szükséges beépíteni az ESG célokat

A családi tulajdonú KÉSZ Csoport Magyarország egyik legszélesebb portfóliójával rendelkező, építőipari fókuszú, technológia vezérelt és innovatív vállalatcsoportja, mely a tervezéstől a gyártáson és kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig az építőipari értéklánc teljes palettáját kiszolgálja. Széles portfóliójának és innovatív szemléletének köszönhetően az építőipar mellett számos egyéb szektorban is megtalálható, legyen szó akár energetikáról, villamosiparról, ipari technológiákról, turizmus- és vendéglátásról, ingatlan menedzsmentről, flottaüzemeltetésről, logisztikáról, vagy akár vízépítésről. Ezt az átfogó, a hosszútávú értékteremtésre fókuszáló szemléletet ültette át fenntarthatósági gyakorlatába is, ugyanis – a kötelező előírásokon túlmutatóan – 2030-ig szóló fenntarthatósági stratégiát fektetett le 2022-ben. A stratégiaalkotást ESG-szempontú átvilágítás, iparági benchmark elemzés, lényegességi felmérés és karbonlábnyom-számítás előzte meg. A stratégiai irányok meghatározása során pedig a környezeti célok esetében trendkövető, míg a társadalmi és a vállalatirányítási célok szempontjából piacvezető vállalásokat tett a cégcsoport. Ezzel az iparágban az elsők között mindhárom ESG-pilléren (környezet, társadalom, vállalatirányítás) belül konkrét célokat tűzött ki, és ezek elérését szolgáló akcióterveket is meghatározott.