A Magyarországon bejegyzett 46 élelmiszer tanúsító védjegy közül az egyetlen, nemzeti minőségrendszerként is elismert védjegy a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ). A 2020-ban elindult tanúsító védjegy első pályázati felhívása 2020 februárjában jelent meg, fogyasztói tej és tejföl termékekre vonatkozóan.

Már az első pályázati felhívást követően nagy érdeklődés mutatkozott a kiváló minőségű termékek tanúsítására, mind az élelmiszer-előállítók, mind a kiskereskedelmi láncok részéről. Védjegyhasználati joggal jelenleg 133 termék rendelkezik, amelyek közül 113 gyártói, 20 pedig kiskereskedelmi márkás élelmiszer.

Az Agrárminisztériummal történt megállapodás értelmében 2020. szeptemberétől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségével (FÉSZ) közösen létrehozott munkacsoportokkal az új pályázati felhívások kialakításában, illetve társadalmasításában vesz részt annak érdekében, hogy minél szélesebb termékskálán jelenhessen meg a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy a sikeres előállítói és kereskedelmi forgalmazói pályázatokat követően. A Kamara és a FÉSZ által közösen létrehozott munkacsoportok az elmúlt években hatékonyan segítették a védjegyiroda munkáját, így egyre több termékpályán nyílt lehetőség a védjegy elnyerésére irányuló pályázati felhívások megjelentetésére. A sikeres pályázatokat követően a védjegy megjelenése és fogyasztói ismertsége is nőtt. A NAK-FÉSZ-Nébih-ÉLBC Kft. együttműködés lehetőséget teremtett alulról jövő kezdeményezések elfogadtatására is, ennek megfelelően a szakágazati szereplők által javasolt termékek esetében is megszülettek a termékspecifikus követelmények, és megnyílhattak az új pályázatok.

Arany fokozat

A KMÉ-nél jelenleg 14 termékkategóriában 50 féle termékre lehet pályázni, köztük a tejtermékek, húskészítmények, friss húsok, friss, feldolgozott és gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tojástermékek, tojás, száraztészták, puffasztással és pirítással előállított gabonatermékek, malomipari termékek. A termékleírások kidolgozása folyamatosan zajlik, a jövőben újabb pályázatok nyílnak majd meg. A közeljövőben dúsított tésztából készült tartós péksütemények, uborka (fürtös, berakó), rizs, zsemlemorzsa, sütőtök termékkörök esetében várható a pályázási lehetőség megnyitása. A KMÉ kiterjesztési stratégiája rugalmas, figyelembe veszi a gazdasági szereplők részéről beérkező igényeket is.

A védjegy arany fokozatának pályázati lehetőségét a Nébih Termékmustra előzi meg, amely során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által koordinált − laboratóriumi vizsgálatból, érzékszervi és csomagolástesztből álló − vizsgálatsorozat történik, amelynek célja az adott termékkör szereplőinek összehasonlítása. Ahhoz, hogy egy gyártó vagy forgalmazó megpályázhassa, majd elnyerhesse a KMÉ arany fokozatú védjegyének használatát, termékének kiváló eredményt kell elérnie a Nébih Termékmustrán. A termékmustrára bekerülni az úgynevezett polcfelmérés révén, vagy jelentkezéssel lehet. A jelentkezésre történő felhívást valamennyi Nébihnél nyilvántartásba vett üzem megkapja, így azok a kisebb, helyi gyártók is jelentkezhetnek, akik egyébként csak lokálisan értékesítik termékeiket.

A védjegy indulását követően eddig hét Nébih Termékmustrára került sor, húskészítmények (párizsi, szalámi, virsli), tej- és tejtermékek (vaj, tehéntúró, tejföl), valamint levesbetét száraztészták körében.

A KMÉ-védjegy használati jogát három évre kaphatják meg a gyártók és a forgalmazók. Ez idő alatt kötelező önellenőrzések és utóellenőrzések biztosítják, hogy a pályázó a teljes védjegyhasználati ciklusban megfeleljen a tanúsítási követelményeknek, a fenntarthatósági vállalásoknak, valamint a védjegyet viselő termékek megfeleljenek azoknak a minőségi feltételeknek, amelyek a kiválóságot teremtik meg a fogyasztó számára.