Nemrégiben indított el a magyar piacon elsőként ingyenes TBSZ-t a Lightyear. Az egyszerű, alacsony költségű befektetési lehetőségeket kínáló pénzügyi startup ezzel gyorsan bővülő magyarországi ügyfélállományának igényeihez igazodott, amelyeket felmérve kiderült: az ingyenes verzió megjelenése előtt mindössze a magyarországi befektetők harmada élt a főként adóoptimalizációs előnyei miatt preferált megoldás előnyeivel.

A Lightyear saját ügyfélkörében végzett felmérésből kiderül, hogy ennek három fontos oka is volt. Egyrészt a befektetőket elriasztotta az ötéves lekötési idő: ez kell ugyanis ahhoz, hogy a TBSZ-számlán elhelyezett befektetések teljesen hozamadó-mentessé váljanak. Másfelől a számlanyitás bonyolultsága is sokaknak jelentett problémát, hiszen ez gyakran személyes találkozót igényelt volna. Harmadrészt a számlához kapcsolódó magas díjakat is számos kifogás érte, mivel ezek felemésztik a hozamot.

A Lightyear hivatalosan idén elindított, de a múlt év végén már a bétatesztelők számára hozzáférhetővé tett konstrukciója mindhárom problémát orvosolja. Az alkalmazásból néhány kattintással megnyitható TBSZ-megoldás ugyanis ténylegesen ingyenes: nem kapcsolódik hozzá sem számlanyitási és -vezetési, sem visszaváltási díj, ráadásul bármikor lezárható. Az adózási előnyökhöz természetesen érdemes a megtakarításokat hosszabb távon a számlán tartani, hiszen a hozamadó három év után 15-ről 10 százalékra csökken, öt év után pedig teljesen eltűnik.

A fintech cég az eddig eltelt néhány hétben rekordmagas, 92 százalékos elégedettséget mért a TBSZ-megoldást használók körében. Az adatokból az is kiderül, hogy a számlákon tartott legnépszerűbb pénzügyi eszköz az ETF (20%), ezt követik a BlackRock pénzpiaci alapjai (13%), de amerikai technológiai részvényeket is szívesen vásárolnak TBSZ-re (Tesla: 6,9%, Nvidia: 6,6%).

„Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy nagyon megugrik az igény a befektetésekre Magyarországon, ha ezeknek létezik könnyen hozzáférhető és költséghatékony formája” – vélekedett Somogyi Flóra, a Lightyear kutatási részlegének vezetője. A szakember egy korábbi tanulmányt hozott fel példának, amely szerint a magyarok 70 százaléka nem elégedett a pénzügyi helyzetével, és ennek megfelelően sokan kutatnak jobb befektetési lehetőségek után. „Szeretnénk áthidalni ezt a szakadékot egy könnyen használható és átlátható, a rejtett díjaktól és a bonyolult ügymenettől egyaránt mentes megoldással, hosszútávú befektetésekre sarkallva a magyar megtakarítókat” – tette hozzá Somogyi Flóra. A szakember azt is fontos előnynek tartja a Lightyear TBSZ-megoldásában, hogy megnyitja az utat a globális piacokra történő befektetéshez: ezzel ugyanis a fintech cég teljes, több mint 3500 részvényt és ETF-et, továbbá a BlackRock pénzpiaci alapjait és az aranyat tartalmazó termékpalettájára kiterjeszthetők a hosszútávú adókedvezmények.