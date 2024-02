Kutatásukból kiderült, hogy az üdülni vágyók több mint fele legalább két alkalommal utazik el 2024-ben minimum egy éjszakára, negyedük pedig legalább egyszer. A nyári foglalások is gyarapodnak, eddig Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló a legkeresettebb úti cél a portál adatai szerint.

Alig több mint egy hónap múlva érkezik az idei első hosszú hétvége március 15-én, majd egy kis lélegzetvétel után, a hó végén már jön a húsvéti négynapos hosszú hétvégével kezdődő tavaszi szünet. A Szallas.hu arról készített felmérést, hogy mikorra időzítik utazásaikat a vendégek, és mely úti célok népszerűek idén. Biztató, hogy minden harmadik válaszadó már foglalt szállást, további 55 százalék pedig még nem foglalt, de tervez utazást. Minden tizedik résztvevő még bizonytalan, és csupán kevesebb mint 2 százalék azoknak az aránya, akik azt mondták, 2024-ben nem utaznak.

Inkább többször, rövidebb időre utazunk

Az utazók 48 százaléka csak hazai desztinációkban gondolkodik. 44 százalék külföldre is és belföldre egyaránt utazik idén, valamint 7,5 százalék pedig csak külföldi úti célok iránt érdeklődik. „Az üdülni vágyók több mint fele legalább két alkalommal utazik el idén minimum egy éjszakára, negyedük pedig legalább egyszer – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Minden tizedik válaszadó legalább három alkalommal foglal szállást 2024-ben, közel nyolc százalék pedig négyszer vagy annál többször.”

A válaszadók kétharmadát az utazás tervezésében nem befolyásolja az időpont, míg negyedük kimondottan hosszú hétvégére és/vagy iskolai szünethez igazítja a legalább egyéjszakás kikapcsolódását. A válaszadók 9 százaléka kimondottan kerüli a hosszú hétvégéket és iskolai szüneteket. A felmérés résztvevői körében egyébként a hosszú hétvégék közül az augusztus huszadikai a legnépszerűbb, amit a pünkösdi és a húsvéti időszakok követnek. Az ár és az ingyenes lemondás a legfontosabb kritérium a szálláskeresők számára. A felszereltség, szolgáltatások, az ellátás és a parkolási lehetőség is befolyásolja döntésüket. A hosszabb utazási idő pedig nem visszatartó tényező, ugyanis az úti cél lakóhelytől való távolsága kevésbé fontos számukra.

Mire van igény az előfoglalási időszakban?

Gonda Orsolya, a Szallas.hu értékesítési csapatának vezetője elmondta, hogy még február 18-áig tart az évindító előfoglalási akció a Szallas.hu oldalán, amely során jelentős kedvezménnyel foglalhatják a vendégek a kampányban résztvevő partnerek ajánlatait a január 18. és az augusztus 31. közötti időszakra. „Ezeket az előfoglalási ajánlatokat inkább párban utazók foglalják, és többnyire a februári-márciusi időszakra, nem pedig nyárra" – mondta a szakember, aki azt is elárulta, hogy a kampányból érkező vendégek zöme a hotelek kínálatából választ. A kampánytól függetlenül már a nyári időpontok iránt is érdeklődnek a vendégek. „Az eddigi nyári előfoglalások alapján Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló vezet, de a szezonhoz közeledve valószínűleg több balatoni település is felkerül majd a toplistára” – mondta Kelemen Lili. Jelenleg az apartmanok iránt a legnagyobb a kereslet a vakációt tervezők körében, a vendégek 39 százaléka választotta ezt a szállástípust. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy jellemzően a családosok és a nagy társaságok azok, akik már ilyenkor foglalnak. Önálló medencével vagy jacuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják. A nyári időszakra jelenleg belföldön 12 ezer forint a foglalásonkénti átlagár fejenként egy éjszakára. A legtöbb vendég eddig 3-4 éjszakára foglalt, de népszerűek a rövidebb, kétéjszakás foglalások is.

Horvátország népszerűsége töretlen a magyarok körében?

A Szallas.hu felmérése szerint a külföldre utazók többsége (33%) Horvátországba megy. Foglalási adatai alapján a Kvarner-öböl, a Dalmácia - Zadar és az Isztria régiók iránt a legnagyobb az érdeklődés a magyarok körében. Továbbá egyre több foglalás érkezik a déli régiókba is, egészen Dubrovnikig. „Kínálatunkat folyamatosan bővítjük minőségi szálláshelyekkel, mind apartman és mind hotel kategóriában" – mondta Molnár Tímea, a Szallas.hu Horvátországért és Ausztriáért felelős menedzsere. A tipikus júliusi-augusztusi időszakon túl nő az érdeklődés az elő-és utószezonra is, hiszen ilyenkor kedvezőbbek az árak és nincs annyi turista. Az előfoglalási kampányból jövő foglalások alapján Horvátország úti céljait a családok, nagyobb társaságok foglalják, az átlagos létszám foglalásonként 4 fő. Jellemzően egy hét a tartózkodási idő.