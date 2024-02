A CSOK Plusz szabályai közt ugyan nincsen felújítási hitelcél, de például a Babaváróval vagy a Falusi CSOK-kal kombinálva már megoldható, hogy a kiszemelt és kamattámogatott hitel segítségével megvásárolt használt ingatlanon elvégezzünk néhány felújítási munkálatot - közölte a money.hu és az ingatlan.com. Az összeállításból kiderül az is, hogy a különböző településeken eladó felújítandó lakóingatlanok közül a legolcsóbbakat Békésben és Borsodban átlagosan 6,9-9,9 millió forintért hirdetik. Fejér, Zala, Vas és Somogy, ahol 15-19,5 millió forint ugyanez, míg Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyét pedig 24 és 21,9 millió forint jellemzi.



“A CSOK Plusz hitelcélja lehet építkezés, vásárlás, vásárlással egybekötött bővítés vagy a meglévő lakás bővítése is, de pusztán felújításra nem lehet igényelni a kamattámogatott hitelt. Ugyanakkor mivel kombinálható a többi elérhető támogatással, ezért működhet az is, hogy a vásárlást tervező jogosultak felújítandó ingatlant választanak, majd az igénybe vehető egyéb támogatásokat kihasználva végzik el a lakás felújítását. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy míg a Babaváró teljes összege használható bármilyen munkálatra, hiszen szabad felhasználású, addig a preferált településen elérhető Falusi CSOK támogatásnak egy részét (maximum 50 százalékát) az ingatlan megvásárlására kell fordítani, a fennmaradó összeg fordítható korszerűsítésre, és kizárólag a jogszabályban meghatározott munkálatokat fizethetjük belőle “- emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Egyre több banknál igényelhető a Falusi CSOK

A gyakorlatban tehát, ha CSOK Plusszal kombináljuk a Falusi CSOK-ot, akkor mindenképpen alapfeltétel lesz a házasság és gyermeket is kell vállalni. Vagyis, ha például egy CSOK Pluszt igénylő - még gyermektelen- házaspár két gyermeket vállal, akkor a maximum 30 milliós kamattámogatott hitel mellett 4 millió forintos Falusi CSOK vissza nem térítendő támogatásra lesz jogosult vásárlással egybekötött korszerűsítésre, amelynek legfeljebb a fele, azaz 2 millió forint mehet a vásárlásra, a többit lehet korszerűsítésre fordítani. Három gyermek esetén - melyből legalább egynek vállaltnak kell lennie - 7,5 millió forint Falusi CSOK támogatás fordítható az ingatlanvásárlásra a CSOK Plusz hitel akár 50 millió forintos összegével együtt, és 7,5 millió forint lehet a felújítási keret, mivel három gyermekre a Falusi CSOK 15 millió forintos támogatást nyújt. Szerencsére elmondható, hogy már egyre több nagy lakossági banknál igényelhető az új Falusi CSOK, például az OTP-nél, az MBH-nál, a K&H-nál és már az Ersténél is elérhető a konstrukció.

A különböző országrészekben a vármegyeszékhelyeken kívüli piacon, amely számos Falusi CSOK-nak megfelelő települést foglal magába, nagy eltérések láthatóak az ingatlanárakat tekintve. Az ingatlan.com azt vizsgálta meg, hogy a mennyibe kerülnek a legolcsóbb felújítandó lakóingatlanok, vagyis azok, amelyeknél a teljes kínálat háromnegyede drágább.” Pest vármegyében a 30,9 millió forint az átlagár. Győr-Moson-Sopronban és Veszprém vármegyében 24 millióért és 21,9 millióért kínálják ezeket a lakóingatlanokat.” - mondta a kínálati árakról Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Utánuk jön Fejér, Zala, Vas és Somogy, ahol 15-19,5 millió forint az átlag. Emellett számos vármegyében átlagosan kevesebb mint 10 millió forintért hirdetik a használt és felújítandó ingatlanokat. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyében például 6,9-9,9 millió forintnál járnak az átlagárak.

Babaváróval kombinálva százezreket kaphatnak vissza az igénylők

Korponai Levente azt is kiemelte, hogy bár a városokban a Falusi CSOK nem elérhető, de Babaváróval kombinálva a nagyobb - nem preferált - településeken is fel lehet újítani a CSOK Plusszal vett használt lakást. A Babaváró hitel esetében ráadásul több bank jelentős jóváírást és számlanyitási kedvezményt ad, melynek összege akár 180-276 ezer forint is lehet. Ugyanakkor a szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy kiemelten fontos a hitelképesség a támogatott hitelek esetében, mert a konstrukciók kombinálásával már jelentős hitelösszegről lehet szó, jóllehet, a gyermekek megszületése után nagyban javulhat a mérleg. Összességében a szigorú kritériumok, a változó banki kínálat és kedvezmények miatt mindenképpen érdemes hitelszakértő segítségével belevágni a támogatások, támogatott hitelek kombinálásába és igénylésébe, így sokkal gördülékenyebb és gyorsabb lehet a folyamat.