2023-ban jelent meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénziránytű Alapítvány közös kezdeményezésében kialakított innovatív pénzügyi és edukációs mobilapplikáció, az MNB Diákszéf megújult verziója. Az MNB által üzemeltetett, kereskedelmi banki és FinTech partnereket is bevonó mobilapplikáció már valódi pénz kezelésére is képes. A mobilapplikáció bármely magyarországi diák és szülei számára elérhető az Apple App Store-ban és a Google Play Store-ban. A Mastercard 18 éve hozta létre az Év Bankja versenyt, amely kapcsán 2023-ban a hazai bankszektor szereplői hét kategóriában mérettették meg magukat a legjobb szolgáltatások, termékek, megoldások vagy épp programok területén. „Az év fiataloknak szóló pénzügyi megoldása” kategóriában az MNB kereskedelmi banki partnerével, a Raiffeisen Bankkal közösen pályázott a Diákszéf mobilapplikációval, de a kezdeményezésben aktívan részt vett az OTP Mobil is. A szakmai zsűri döntése alapján az innovatív megoldás az idei gálán Különdíjat nyert. A díjat az MNB nevében Szombati Anikó, CDO, ügyvezető igazgató és Fáykiss Péter, digitalizációs igazgató, a Raiffeisen Bank részéről pedig Kementzey Ferenc, vezérigazgató-helyettes vette át.

A Diákszéf mobilapplikáció elsősorban a 8-14 éves korosztályra és szüleikre fókuszál. Az MNB és a Pénziránytű Alapítvány egyik kiemelt célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztése, és a digitális pénzügyi bevonódás erősítése. A mobilapplikáció segítségével a gyerekek játékosan tanulhatnak pénzügyi, digitalizációs és fenntarthatósági témájú kvízkérdésekre válaszolva. A kvízek sikeres kitöltésével a diákok eMAG utalványokra beváltható ún. diáktallérokat gyűjthetnek. Emellett a megújult Diákszéf mobilapplikációban a felhasználók már a digitális pénz használatát is kipróbálhatják, átutalhatnak bankszámlára, a beépített persely funkcióval takarékoskodhatnak számukra fontos célok kijelölésével, illetve a SimplePay Instant Transzfer QR-kódos fizetés használatával vásárolhatnak is. A szülői felügyelet mellett használható mobilapplikációban a szülők rendszeres, vagy egyszeri zsebpénz küldésével is tudják támogatni gyermekeiket, akár forintban, akár diáktallérban.

A Diákszéf az MNB digitális jegybankpénz-kutatáshoz kapcsolódó pilot projektje, amely hazai FinTech cégekkel és kereskedelmi banki szereplőkkel együttműködésben jött létre. A diákok és szüleik elektronikus pénz számláit közvetlenül az MNB vezeti, így a Diákszéf kezdeményezés az első olyan pilot projekt az Európai Unióban, amelyben a jegybank valódi lakossági felhasználókat von be a digitális jegybankpénz kutatáshoz szükséges tapasztalatszerzés érdekében. A pilot jelleg révén folyamatosan zajlik a mobilapplikáció finomhangolása, így a jegybank értékes tudás és technológiai felkészültség birtokában készülhet a pénz jövőjével kapcsolatos kihívásokra.