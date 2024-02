Igalban nagy fejlesztéseket hoz a 2024-es esztendő, hiszen a szezonkezdetre több önerős beruházást is tervez az Igali Gyógyfürdő vezetése. – Az idei évben is folytatódik a tulajdonos önkormányzat által kezdeményezett beruházás kivitelezése, melynek keretén belül egy új, kibővített szolgáltatásokat kínáló vendéglátóegységet építenek a fürdő területén, mondta kérdésünkre Gellért Attila, a gyógyfürdő marketingvezetője. – Mindeközben a belső udvar közel 500 négyzetméteres térkőburkolatának cseréje már elkészült. A fedett fürdő egész területén új és modern pihenőágyakra cseréljük le a régi műanyag ágyakat, ez vonatkozik a termál rész pihenőjére, a szaunavilágra és a belső élményrészre is. Terveink szerint idén egy új és modern gyermekjátszóteret, valamint egy mini fitneszparkot alakítunk ki a régi homokos játszótér helyén, tette hozzá Gellért Attila. – Várhatóan még pünkösd előtt elkészül a belső udvaron található gyógyvizes élménymedence teljes körű felújítása és újraburkolása. Még az év elején befejeződött a fürdő hideg vizes kútjainak a karbantartása, amely szinten 10 milliós nagyságrendű munkálat volt.

Csisztafürdőn is készülnek már a szezonkezdetre, a fürdő vezetésének ígérete szerint már érkezésnél szembeötlő lesz a turistáknak a változás.

A bejárati épületet újítjuk fel, mert a tető rossz állapotban volt, a főbejárat és az étterem tetőszerkezete teljesen megújul.

- mondta érdeklődésünkre Kara Barbara fürdővezető. Hozzátette: más terveik is vannak, de belső munkákat csak akkor tudnak végezni, ha pályázati forráshoz jutnak. A szaunavilág építésének befejezése például folyamatosan tervben van, tette hozzá.

Barcson egyelőre nincs konkrétum az idei fejlesztésekről, lévén önkormányzati tulajdonú a fürdő, így a testület döntése szükséges minden beruházáshoz. Ugyanez a helyzet Kaposváron is, ahol is februárban ülnek össze a képviselők.

Marcaliban viszont kész tervek vannak már.

Ugyanis 300 millió forintból tervezik fejleszteni a fürdőt, ahol energetikai korszerűsítést hajtanak végre. A három termálkút eddig nem hasznosított hőenergiájának felhasználásával kiváltják a jelenlegi földgázüzemelést és korszerűsítik az épületet, kicserélik a hőszigetelés nélküli ablakokat is.