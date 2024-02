A helyi és regionális munkaerőpiaci trendeket és kihívásokat járták körbe a térség legfontosabb gazdasági szereplői Székesfehérváron, a WHC főtámogatásával megrendezett HR Fest szakmai rendezvényen. Míg Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke arra világított rá, hogy az infláció drasztikus csökkenése miatt idén már várhatóan enyhülni fog a munkáltatókra ható béremelési nyomás, viszont a minimálbért egy EU-s szabályozás miatt is legalább 10%-kal, vagy a feletti mértékben kell majd emelni, ami feszültségekhez is vezethet a munkaerőpiacon. Székesfehérvár és a tágabb régió gazdasága az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül, aminek köszönhetően rengeteg beruházás érkezett a térségbe, több tízezer új munkahelyet teremtve. Ennek köszönhetően a rendszerváltást követő gazdasági nehézségeket és jelentős munkanélküliséget követően a térség mára Magyarország egyik, gazdaságilag legfejlettebb régiójává vált, mely számos jelentős multinacionális és hazai tulajdonú vállalatnak ad otthont.

„A rendszerváltást követően, a szocialista ipar összeomlásával mintegy 20 ezer álláshely szűnt meg Székesfehérváron. Ehhez képest az elmúlt évtized rohamtempójú gazdasági fejlődésének köszönhetően mára a munkanélküliségi ráta mindössze 2%-ra, gyakorlatilag nullára csökkent. A technikailag teljes foglalkoztatás következményeként mára a régió, és egyébként az egész ország, legégetőbb munkaerőpiaci kihívása nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány lett” – hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a rendezvényen.

A városvezető ezt követően kifejtette, hogy a munkaerőhiányra komplex kihívásként tekintenek, ami jelentős mértékben határozza meg a város- és régiófejlesztéssel kapcsolatos irányokat is. Hiszen ahhoz, hogy a térség vonzó legyen a magasan képzett, jó minőségű munkaerő számára, nem csak kiváló munkaadókra, munkahelyekre van szükség, hanem egy olyan életminőségre, szolgáltatási palettára, amivel Székesfehérvár európai viszonylatban is versenyképes tud lenni a magyar munkavállalók számára. A polgármester szerint ebben a szellemben az elmúlt tíz évben rengeteg fejlesztés valósult meg többek között a közszolgáltatások, kultúra, sport, vendéglátás és ingatlan kínálat terén is, melyek mind fontos szerepet játszanak a térség munkaerő vonzó és – megtartó képességében is.

Jelentősen emelkedhet a minimálbér a jövőben is

A WHC támogatásával megvalósuló, székesfehérvári HR Fest egyik kiemelt kerekasztal-beszélgetésében Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke is részt vett. A szakember a béremelésre, juttatásokra és versenyképességre fókuszáló beszélgetés során kifejtette, hogy a jövőben várhatóan feszültséget fog okozni a munkaerőpiacon az, hogy egy EU-s rendelkezés miatt a minimálbért a medián kereset 60%-ra kell emelni, hiszen ez olyan ütemű, kétszámjegyű százalékos emelkedést vetít előre, amit a magasabb bérkategóriában dolgozó munkavállalók bérfejlesztése nem fog tudni lekövetni. A panelbeszélgetés során Klesitz Eszter, a Valeo Automotive Hungary Kft. site HR managere arra hívta fel a figyelmet, hogy a juttatások terén nagyon kreatívnak kell lennie a munkáltatóknak, mert ezeknek nemcsak a munkavállalók jólétét (well-being) kell elősegítenie, hanem a fluktuáció csökkentésében is szerepet kell játszania. A szakember rávilágított, hogy ez különösen a fiatal generációk esetében kihívás, hiszen tanulmányok bizonyítják, hogy a 30 év alatti munkavállalók 80%-a egy éven belül munkahelyet vált.

Hatalmas munkaerőtartalékot jelent a szövetkezeti foglalkoztatás

A munkaerőhiány nemcsak Fejér megyében és azon belül Székesfehárváron, hanem országos szinten is az egyik legjelentősebb gazdasági kihívás jelenleg, mely már a növekedés gátjává is válhat. Éppen ezért a munkáltatóknak és az őket kiszolgáló munkaerő kölcsönző, - és közvetítő HR szolgáltatóknak is folyamatosan új megoldásokat kell találnia a munkaerőigény kielégítésére. Ennek egyik kiváló formája a szövetkezeti foglalkoztatás, mely a munkáltatók számára könnyített feltételekkel biztosítja, hogy diákokat, kisgyermekes szülőket vagy nyugdíjasokat rugalmasan foglalkoztassanak. A téma kapcsán Nerhaft Marianna, a WHC szövetkezeti-szolgáltatás területi vezetője elmondta, hogy jelenleg hazánkban közel 2 millió nyugdíjas korú, 260 ezer kisgyermekes és 431 ezer 16 év feletti diák, illetve hallgató él, akik hatalmas, potenciális munkaerőtartalékot jelentenek a vállalkozásoknak.

Kiemelt feladat a munkaerő megtartása

A jelenlegi munkaerőhiányos környezetben a cégek számára nemcsak az új munkaerő toborzása, hanem a meglévő munkatársak megtartása is egyre nagyobb kihívássá és feladattá válik. „A megtartás nagyon nagy fókuszt kap az idei évben. Nagyon fontos a megfelelő vállalati kultúra és légkör megteremtése, ami egy hosszútávú, proaktív folyamat, stratégiai elköteleződés a munkáltató részéről. A munkavállalók elismerésére számos eszköz rendelkezésre áll a munkáltatók kezében, azonban a legfontosabb és mindennek az alapja az, hogy a cégek emberként bánjanak a munkavállalókkal” – hangsúlyozta a téma kapcsán Horváth Ágnes, a WHC szellemi munkaerő közvetítés és kölcsönzés üzletágának vezetője.