A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az Európai Unióban már elsőként jelezte, - tárgyalásokon és tüntetéseken is -, hogy az ukrán árukkal kapcsolatos átgondolatlan brüsszeli döntés az EU egész mezőgazdaságát tönkreteszi, és ellehetetleníti a jövőben is. Az ellenőrizetlen minőségű, tiltott vegyszerekkel kezelt, GMO-s termékek ugyanis nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. Amennyiben ezt a tisztességtelen versenyt továbbra is fenntartja az Európai Bizottság, az az európai – köztük a magyar és a somogyi – gazdák tömeges csődjét okozza.

Támogatjuk a nyugat európai gazdálkodók követeléseit, akiket Brüsszelen túl a saját kormányaik intézkedései is sújtanak. A magyar kormány számunkra nemzeti hatáskörben tüntetés nélkül is biztosítja azokat a feltételeket, amelyekért a nyugati országok termelői az utcára vonultak. Többek között:

a gázolaj jövedéki adó visszatérítés számunkra eddig és ezután is biztosított

a családi gazdaságokra és őstermelőkre vonatkozó adórendszer Európában is egyedülálló

megtiltottuk a földadó kivetésének lehetőségét

hazánk elsőként, az Európai Bizottság döntésével is szembe menve lezárta a határait az ukrán mezőgazdasági import előtt

A magyar gazdák kiállnak a magyar kormány mellett, amely Brüsszellel szemben is védi az érdekeinket. Az európai gazdák egységes fellépése érdekében folyamatosan egyeztetünk a V4-es és más európai érdekképviseletekkel is.

A nyugat- európai gazdák küzdelme Brüsszellel, sokszor a saját kormányukkal szemben is, jelzi a probléma súlyát, ezért közösen kell küzdenünk az élelmiszer-önrendelkezés és a minőségi élelmiszerek biztosítása érdekében!