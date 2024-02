Legtöbbeknek a legalább 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása okoz nehézséget (28,1%), de az életkor 30 évre leszállítása miatt is sokan elvéreznek. A babaváró hitel jogosultsági feltételei jelentősen szigorodtak 2024-ben: míg korábban a feleség esetében 40 év volt a felső korhatár, most igényléskor nem töltheti be a 30. életévét. Nagyrészt ennek is köszönhetően jelentősen, mintegy 10 százalékkal (58,3 százalékra) nőtt azon párok aránya, akik a Bankmonitor babaváró kalkulátor alapján valamilyen jogosultsági feltételt nem teljesítenek, így nem élhetnek a lehetőséggel. Ugyanis míg tavaly januárban a programot használó párok csupán 2 százalékánál volt elutasítási ok a feleség életkora, idén januárban már 13,1 százalék volt az arányuk. Ennek csaknem duplája (29,3%) volna egyébként az arány anélkül az átmeneti könnyítés nélkül, hogy állapotos feleséggel 2024-ben még 40 év az igényléskori felső korhatár. (A kalkulációt végző párok 16,2 százaléka mondta azt, hogy az adott pillanatban már úton van a baba.)

Az életkoron kívül a megfelelő TB jogviszony igazolása jelent még komoly kihívást, a kalkulálók 28,1 százaléka ezt a feltételt a lekérdezés időpontjában nem teljesítette. (2023. januárban ennél valamivel kisebb, 24,1 százalék volt ugyanez.)

A TB jogviszonyt illetően egyébként két elvárásnak is meg kell felelni: egyrészt a pár egyik tagjának legalább 3 év folyamatos TB jogviszonyt kell tudnia igazolni, másrészt az utolsó 180 napnak magyar keresőtevékenységből kell származnia. (Amennyiben az igénylést megelőző 180. napon külföldi TB jogviszony van, akkor elég az utolsó 90 napra magyarországi keresetet igazolni.)

Érdekes módon a párok 16,15 százaléka azt válaszolta, hogy jelenleg nem házasok (ez 2023-ban még 20 százalék volt), ám ez aligha jelent komoly akadályt, amennyiben megvan az erre irányuló szándék. A nem házasok magas arányát magyarázhatja az is, hogy sokan valószínűleg csak felmérik a lehetőségeiket, és a későbbiekben terveznek lépni. A Bankmonitor szakértői szerint a könnyen orvosolható elutasítási okok közé tartozik a magyarországi lakcím hiánya is (1,36%), de egy köztartozás megléte (3,63%) sem jelent akadályt, amennyiben azt időben rendezik. Nehezebb a helyzete azoknak a pároknak (8,27%), ahol valamelyik tag negatív státusszal szerepel az úgynevezett KHR adatbázisban. Ide azok kerülnek például, akik a hiteleikkel az aktuális minimálbér összegét elérő (177 400 Ft) 90 napon túli elmaradásban vannak. Nekik ugyanis nem elég rendezni a tartozásukat, ezt követően még 1 évig úgynevezett passzív státuszban maradnak, amikor is a bankok túlnyomó többsége még nem hitelez.

A babaváró hitel jogosultsági feltételeinek szigorítása a családok lakáshitelhez jutását is megnehezítheti, ugyanis hiába szabad felhasználású, a többség mégis lakáscélra, akár egy vele együtt igényelt lakáshitelhez önerőként használja fel. Erre utal az is, hogy a babaváró kalkulátort használók mintegy 21,7 százaléka jelezte, hogy lakáshitelt is venne fel mellé.