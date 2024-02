A kormány 75 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Programja a fejlesztési költségek kétharmadának átvállalásával könnyíti meg a lakóépületek ellátását tiszta zöldenergiával. A háztartások kiadásai az új konstrukciónak köszönhetően mintegy tíz év alatt megtérülhetnek.

A lakossági pályázók január 15-e óta küldhetik be előregisztrációs kérelmeiket. Az első jóváhagyásokat a 15 munkanapos határidőre figyelemmel február 5-én, hétfőtől küldi ki a támogató. A pályázók ezután jelölhetik ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhatnak. A kínálat bőséges: már közel 800 vállalkozás rendelkezik jóváhagyott regisztrációval. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be.

A magyar gazdaság jövője a zöldenergia. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban és az ipartelepeken is élen járjon a zöldenergia termelésében és tárolásában. Idén új időszámítás kezdődik a kapcsolódó fejlesztésekben: a januárban indult két program összesen 137 milliárd forinttal ösztönzi a magyar családok és cégek beruházásait. Egy korábbi kiírásban további 33 milliárd forint hasznosul hálózati integrált energiatárolók létesítésében.

Tavaly rekordmértékben nőtt az összes naperőművi beépített teljesítmény és a jellemzően családok által üzemeltetett háztartási méretű kiserőművek száma is Magyarországon. A kisebb napelemes rendszerekből 85 ezer csatlakozott a hálózatra 2023-ban. A Napenergia Plusz Program a múlt év végéig több mint 255 ezresre nőtt állomány további gyarapítását is szolgálja.