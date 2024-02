Nyugdíjfizetés után több tartós élelmiszert szoktunk eladni, mint hónap közben máskor – mondta Lenner Éva, az egyik lengyeltóti ABC tulajdonosa. – A liszten, cukron és étolajon kívül alapvetően sajtot és tésztát vásárolnak az idősebbek. Hasonló a helyzet segélyfizetéskor is. A vásárlást megkönnyíthetik az üzletláncunk országos akciói, de ezeken kívül időnként helyi engedményt is adunk.

Martzy Ferenc, az egyik siófoki cég ügyvezetője elmondta: a pékségen kívül három ABC-t is üzemeltetnek. A legutóbbi nyugdíjfizetés meglátszott a bevételen, az egyik boltjukban egyik nap csaknem 23 százalékkal ugrott meg a forgalom.

A kaposvári Tallián utcai ABC vásárlóinak nagyjából 60 százaléka nyugdíjas. Némethi Ernő üzletvezető azt mondta: ha a kórház és több közintézmény nem lenne a közelben, akár a 80 százalékot is elérné a szépkorú vevőik aránya. Az idősebb vásárlók többet hagynak a kasszában, miután felvették a nyugdíjukat. A bolt keddi forgalma nagyjából 12 százalékkal haladta meg a hétfőit, és arra számítanak, hogy az átlagosnál magasabb bevétel egy hétig marad.

Az idősebb vevők ilyenkor a szokásosnál is gyakrabban vásárolnak tejterméket, friss zöldséget, étolajat és több édesség, kávé és cukor is fogy

– mondta Némethi Ernő. – Aki teheti, a tartós élelmiszerből bespájzol, így bizonyos cikkekért ritkábban kell eljönni a boltba.

Élelmiszer, sárga csekk és gyógyszer – Stickel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének elnöke szerint az idősebb emberek nagy része erre költ. A hét elején utalták a februári, illetve a 13. havi nyugdíjat, az országos átlagnyugdíj a legutóbbi adatok szerint közel 218 ezer forint. A 80 ezer somogyi nyugdíjas átlagosan 196 ezer forintból próbál megélni.

Miklai Lajosné, a lisztérzékenyek egyesületének somogyi elnöke azt mondta: 104 tagú közösségük 65 százaléka nyugdíjas. Bár rendkívül drágák a gluténmentes termékek, aki teheti, ezekben a napokban több élelmiszert vásárol.

Mátyás Gézáné nyugdíjas Bor István nyugdíjas: Ács József nyugdíjas: Figyelem a bolti engedményeket, leginkább az élelmiszerekre adott akciók érdekelnek. Korántsem mindegy, hogy mennyiért kapom meg a tejterméket, a húst, a cukrot, a tojást vagy a gyümölcsöt. Minden tétel számít, ezért akinek lehetősége van, jól teszi, ha rendszeresen összehasonlítja a kereskedések árait. Otthon gyakran megnézzük az áruházi újságokat és a szórólapokat, az üzletek sok akciót hirdetnek, és bizony megéri figyelni. Aki figyelmes, havonta több ezer forintot spórolhat. Az egyik bolt a napokban komoly engedményt adott étolajra, zöldségre és a felvágottakra, és a piacra is érdemes kijárni. Piacpárti vagyok, eleve sok kereskedő kínálja a portékáit, s ugyanazt a terméket több helyütt és eltérő áron lehet megtalálni, így mindenki eldönti, hogy melyiket választja. Nyugdíjasként van időm utánajárni az árleszállításoknak. Az utóbbi időben több üzletlánc egészen kedvező akcióval jelentkezett.